«الأنصاري»: التبرعات للفلبين دون رسوم

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الأنصاري للصرافة، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الإمارات، عن إتاحة التبرع لمؤسسات الإغاثة في الفلبين بدون رسوم تحويل، عبر فروعها المنتشرة في كل أنحاء الدولة. وتأتي الخطوة ضمن جهود الشركة الرامية إلى مساعدة المتضررين من تداعيات كارثة البركان «تال»، الذي أجبر الآلاف من السكان المحليين على إخلاء منازلهم، متسبباً بموجة نزوح كبيرة لسكان القرى المتضررة.

وقال راشد الأنصاري، المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»: «تأتي هذه المبادرة تضامناً مع الشعب الفلبيني في هذه المحنة، وانطلاقاً من حرصنا على دعم الجهود الرامية إلى التخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يمر بها المتضررون من هذه الكارثة، وبهدف مساعدتهم على تخطي الآثار السلبية الناتجة عنها. ويمكن للمتبرعين إرسال الأموال بدون دفع رسوم تحويل عبر فروعنا المنتشرة في الدولة إلى مؤسسات الإغاثة في الفلبين».