«يوتيكو» تستهدف استثمار 4 مليارات درهم في مشاريع المياه بالدولة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

حصدت شركة يوتيكو، أكبر شركة خدمات متكاملة خاصة في دولة الإمارات، وأحد أكبر المطورين في منطقة الشرق الأوسط، جائزة «أفضل مساهم في تطوير رأس الخيمة»، وذلك ضمن الحفل السنوي لجوائز مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

وتوفر الشركة خدماتها في رأس الخيمة، وأم القيوين، والشارقة، وعجمان من خلال شبكتها المباشرة، وكذلك من خلال مزوّدي الخدمات الآخرين مثل هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وقال ريتشارد مينيزيس، الرئيس التنفيذي لشركة يوتيكو: استثمرت «يوتيكو» حوالي 2.5 مليار درهم في مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، والتي تشمل محطات وشبكات مياه وكهرباء، وتستهدف الشركة زيادة هذه الاستثمارات إلى أكثر من 4 مليارات درهم خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة.

وأضاف: أثمر نموذج التطوير المستدام المعتمد لدى شركة «يوتيكو»، والذي لا يشمل ضمانات حكومية، ويقدم الخدمات للمستهلكين ضمن تعرفة مخفضة، في توفير المليارات.

مباحثات

وقال علي درويش، المدير العام الإقليمي لشركة يوتيكو: تجري يوتيكو مناقشات جادة مع حكومة الشارقة لتشييد مصنع كبير لتحلية المياه في منطقة الحمرية، والذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم بدون ضمانات أو تأمينات حكومية، وسيتميز بإعطاء المستهلكين أدنى تعرفة.

وأضاف: تخدم يوتيكو أكثر من 600 وحدة صناعية في رأس الخيمة، إضافة إلى حوالي 10 آلاف وحدة سكنية في مجمعات سكنية وغيرها من المناطق الأخرى، إلى جانب ميناءين بحريين رئيسيين، وفي إطار جهودها لدعم المزارعين في رأس الخيمة، توفر يوتيكو المياه المجانية وكذلك المدعومة لمئات المزارعين الذين يمتلكون الآن أكثر من 500 مزرعة، وهي تستهدف حوالي 3000 مزرعة، كجزء من خدمة المستهلكين/‏العملاء في الإمارات المجاورة كأم القيوين وعجمان والشارقة من منشآتها في رأس الخيمة.

استدامة

ستركز شركة يوتيكو في 2020 أكثر على مبادرات الاستدامة، ولهذا ستخصص جزءاً كبيراً من استثماراتها للمشاريع التي ستسهم في حماية البيئة من خلال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سواء بمفردها أو من خلال عقد شراكات مع الحكومة.