افتتاح مركز «ميبل ليف» للأعمال في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

تم افتتاح مركز «ميبل ليف» للأعمال لتوفير المكاتب المُخدّمة ومساحات العمل المشتركة أمام الجيل الجديد من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وغيرها من المؤسسات العاملة في الإمارات.

ويُتيح المشروع، الذي ينطلق قُبيل عدة أشهر من انعقاد إكسبو 2020 دبي، العديد من فرص التوفير أمام المستأجرين وأصحاب العقارات. ومن المتوقع أن يتحول نموذج «مكتب الملياردير» إلى واحد من أسرع شبكات المساحات المكتبة المشتركة ومراكز الأعمال المُخدّمة نمواً في دبي؛ إذ يهدف النموذج، الذي يعتمد حالياً على 200 مكتب قيد التشغيل وأكثر من 1500 مكتب قيد التجهيز، إلى افتتاح عدد من المراكز في جميع أنحاء دبي ودلهي بالهند في المستقبل القريب.

ويتزامن افتتاح المركز للأعمال مع تسجيل مستويات غير مسبوقة من الطلب على المكاتب المُخدّمة ومساحات العمل المشتركة الفاخرة في دبي مع قُرب انطلاق إكسبو 2020 دبي، وارتفاع مستوى تقنيات الاتصال الرقمية التي تُتيح لجيل الألفية وغيرهم القدرة على العمل عن بُعد، فضلاً عن توجه الشركات بشكل متزايد نحو الحد من نفقاتها المكتبية العامة مثل تكلفة استئجار المكاتب التقليدية، والتي تصل عادة إلى 70% من إجمالي التكاليف.