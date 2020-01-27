871 مليون درهم صافي أرباح «إمباور» في 2019

المصدر: دبي - البيان

سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، خلال عام 2019، أرباحاً صافية قدرت بـ 871 درهم، محققة بذلك زيادة بلغت8.3 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، فيما قدرت قيمة العوائد الإجمالية للمؤسسة في العام 2019 حوالي 2.19 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 7.9 % مقارنة بالسنة الماضية.

وتعليقاً على النتائج المالية التي حققتها «إمباور»، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن «2019 كان عامًا مميزاً على كافة الأصعدة؛ حيث شهدت المؤسسة طفرة كبيرة في نمو الأرباح مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى توسعات في عدد المحطات، وتمديدات شبكة خدمات تبريد المناطق، وارتفاع في أعداد المباني، والمتعاملين».

وعن عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق، تخطى منذ بداية التأسيس أكثر من 1,180 مبنى، لأكثر من120,000 متعامل، فيما بلغت القدرة الإنتاجية لخدمات التبريد في المؤسسة حتى نهاية 2019 أكثر من1,530,000 طن تبريد، لتخدم عدة مشاريع شملت واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.

وأضاف «بن شعفار»، أن «المؤسسة حققت إجمالي وفورات من الطاقة الكهربائية، وصلت لأكثر من 1,224 ميجاوات من الكهرباء حتى نهاية 2019، وبلغت القيمة الإجمالية لتوفير المؤسسة من الطاقة الكهربائية 3.2 مليار درهم إماراتي حتى نهاية العام نفسه».

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، أكد «بن شعفار»، «فخورون بما حققناه من إنجازات على مدار العام الماضي، والأعوام السابقة، تمكنا خلالها من التوسع بشكل كبير، في أعداد محطات خدمات تبريد المناطق، التي بلغت حتى الآن 79 محطة بينها أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، إضافة امتلكنا أضخم شبكة نقل لخدمات التبريد».

وأكد «بن شعفار»، أن «إمباور ستواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية والتزامها تجاه المتعاملين والمطورين العقاريين، بتقديم مشاريع وخدمات ذات كفاءة وجودة عالية»، مضيفا «لدينا رؤية واضحة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة بمواصفات ومعايير عالمية خلال السنوات المقبلة، تعزز سعادة المتعاملين ورضاهم».

وأضاف، «نهدف في 2020، التوسع بشكل كبير في عدد محطات خدمات تبريد المناطق، وتمديدات شبكات نقل الخدمات لتشمل كافة المناطق في إمارة دبي».

محطات

وفي عام 2019، بدأت «إمباور»، التشغيل التجريبي لأول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم بقرية جميرا الدائرية؛ وذلك بطاقة إجمالية تصل إلى 50 ألف طن تبريد. وتم تصميم المحطة الجديدة وفقاً لأعلى المعايير العالمية في إنشاء وتصميم المباني، حيث تم مراعاة معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطورات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، إضافة إلى المظهر العام للمنطقة، والشكل الخارجي للمباني.

كما أعلنت المؤسسة، التشغيل لمحطة تبريد المناطق في منطقة «برشا هايتس»، لتنضم لمجموعة محطاتها بطاقة إجمالية تصل إلى 31,25 ألف طن تبريد، حيث إلى استبدال 3 محطات شبه دائمة.

ومنحت «إمباور»، عقدا لإنشاء وتصميم محطة تبريد في مدينة دبي للإنتاج بتكلفة إجمالية تبلغ 197 مليون درهم؛ وذلك بقدرة إجمالية للمشروع ستبلغ 47,000 طن تبريد عند الانتهاء.

ووقّعت المؤسسة، عقدًا لتصميم محطتين جديدتين لتبريد المناطق في الخليج التجاري بسعة إجمالية تبلغ 90 ألف طن تبريد؛ ما يزيد من إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 225 ألف طن تبريد في هذا المشروع. كما بدأت في تصميم محطة تبريد جديدة تبلغ قدرتها الإنتاجية 40 ألف طن تبريد في مجمع دبي لاند السكني. في حين انتهت من إنجاز تصاميم محطات «الخليج التجاري 4 و5 و 6» كجزء من خطة التوسعة.

عقود و شبكات

وعن إجمالي العقود، وقعت «إمباور» مجموعة عقود بقيمة 1,130 مليار درهم مع عدة شركات شملت الاستشارات الهندسية وإنشاء وتصميم وتشغيل محطات التبريد وتوسيع شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات وتمديد شبكات جديدة لخدمة أحدث المشروعات في إمارة دبي، إضافة إلى بناء غرف تبادل الطاقة الحرارية، وشراء الأنابيب وغيرها.

وعن توسيع شبكة خدمات التبريد، منحت «إمباور» عدة عقود لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق في إمارة دبي بأكثر من 186 مليون درهم في مختلف المحطات المتواجدة في مدينة دبي للإنتاج وفي شارع الشيخ زايد لخدمة «دبي أرينا» وبرج وصل وفندق يوتيل إضافةً إلى فندق العنوان وبرج "وان جي بي آر" في جميرا بيتش ريزيدنس و"برشا هايتس ومدينة دبي للاستديوهات.

كما زودت «إمباور» أضخم 4 مشاريع في إمارة دبي خلال 2019 ، والتي شملت: مشروع «دبي أرينا»، ومشروع توسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتس على جزيرة نخلة جميرا، ومشروع جي بي آر 1، ومشروع مسجد مركز دبي المالي العالمي، بقدرة إجمالية تصل إلى 19.25 ألف طن تبريد.

وأعلنت الانتهاء من تزويد مشروع «واجهة دبي المائية» بخدمات تبريد المناطق؛ حيث تم تزويد المشروع على مرحلتين باستخدام أحدث الابتكارات في تبريد المناطق، شملت المرحلة الأولى تزويد 18 مبنى على مساحة 570 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية 20,000 طن تبريد، فيما شملت المرحلة الثانية تزويد 28 مبنى على 910 آلاف متر مربع بقدرة 25,000 طن تبريد.

التوطين

وشهد عدد الموظفين في «إمباور»، على مدار 16 عاماً، نمواً كبيراً وملحوظاً؛ حيث بلغ عدد الموظفين حتى الآن 760 موظفاً، 15% منهم من أبناء الدولة، وتبلغ نسبة المواطنات 48%، ونسبة المواطنين 52%؛ فيما يعمل 40% من المواطنين بالإدارات العليا و33% بالقيادات المتوسطة والإدارية؛ وذلك حرصاً من الشركة على التوازن بين الجنسيين في بيئة العمل، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية الناشئة، للعمل في قطاع تبريد المناطق الرائد والحيوي بالمنطقة.

قطاعات رئيسية

وتوفر «إمباور»، خدمات تبريد المناطق للعديد من القطاعات السكنية والتجارية والفندقية، والمستشفيات، والمباني التعليمية والجامعية، ومراكز تسوق، والتي تعتبر أهم القطاعات الرئيسية في إمارة دبي؛ وذلك بفضل جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والثقة والإمكانات التي تحظى بها في السوق الإماراتي.

جوائز

وعلى مدى 16 عامًا، تمكنت «إمباور» من حصد عدة جوائز محلية وعالمية؛ حيث منحتها الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA، 3 جوائز، اثنتين ذهبيتين عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها»، والمخصصة لخدمات تبريد المناطق عالميا، وجائزة «الابتكار الفخرية» عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة، بالإضافة إلى 50 جائزة أخرى.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد «بن شعفار»، «نمتلك رؤية واضحة واستراتيجيات فاعلة للتوسع بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة في التحول نحو الاستدامة»، مضيفا «نعمل على إضافة قدرات إنتاجية جديدة للمؤسسة تساهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال استخدام التقنيات الجديدة التي قمنا بتطويرها».

والجدير ذكره، أن «إمباور» تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1801,مبنى، ولأكثر من 120 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1,53 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.