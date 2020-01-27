انطلاق قمة رواد التكنولوجيا في فبراير

المصدر: أبوظبي-البيان

اطلقت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي اليوم بحضور معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي محمد علي الشرفا الحمادي رئيس الدائرة في مركز الشباب بابوظبي اعلان الدورة الثانية من قمة رواد التكنولوجيا، المقرر عقدها في جامعة نيويورك ابوظبي يومي4 و5 فبراير المقبل.

واكد وزير الاقتصاد ان القمة تشكل منصة مهمة لإيجاد حلول علمية وتقنية للتحديات التى تواجهها دول القطاعات الاقتصادية في الامارات مشيرا الي ان القمة تترجم أهداف مئوية دولة الامارات 2071 بما يسهم في رسم خارطة طريق لمستقبل جديد يكرس التكنولوجيا والابتكار في خدمة المجتمع.

ستشهد القمة مشاركة وزراء ومسؤولين كبار من اكثر من 90دولة واكثر من 2000مشارك و150شركة ناشئة من المنطقة والعالم وتلقت 4072طلبا للتسجيل وتشهد اعلان الفائزين بجوائز الرعاية الصحية وتكنولوجيا البيئة والطاقة.