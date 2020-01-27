دبي أسرع المدن تطوراً في العالم

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

قالت صحيفة «ويلز أون لاين»، إن مدينة دبي الأكثر تطوراً في العالم، في زمن قياسي شقت طريقها وحققت نمواً قياسياً اخترق حدود الزمان والمكان، معتبرة أنها مدينة لا تعرف المستحيل.

وأضافت: «بدأت حكاية دبي لأول مرة مع النفط، ولكنها عقدت العزم منذ البداية على الحد من اعتمادها على هذه الثروة النفطية، وسرعان ما تحولت إلى السياحة لتصبح واحة ومقصداً للزوار ووجهة للمغتربين، ومن خلال المبادرات التي أطلقتها دبي أتاحت للأجانب حرية تملك العقارات في المدينة، وأصبحت الآن تحتضن أعداداً غفيرة من الوافدين تجمعهم في بوتقة انصهار واحدة، تضم الأجناس والأعراق كافة».

وتابعت: «أصبحت المدينة مكاناً بلا حدود لا تعرف المستحيل، مخترقة الحواجز محتضنة منتجع تزلج داخلياً في مركز تجاري، وأطول برج في العالم وأعلى فنادق العالم.

وفي الثلاثين سنة الماضية، شاهدنا أشجار النخيل تنبت في البحر على شكل جزر اصطناعية تزخر بكل ما في العالم من عجائب ومتنزهات ومنتجعات».