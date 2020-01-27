دبي تستضيف منتدى بشأن الحوكمة

المصدر: دبي - البيان

نظّم كلّ من «معهد حوكمة»، لحوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي وصندوق النقد الدولي، منتدى حوكمة البنوك المركزية رفيع المستوى في دورته السادسة بدبي خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري.

شارك 89 ممثلاً من 44 دولة في فعاليات المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام، واستهدف مسؤولي البنوك المركزية ممثلين في المحافظ، ونائب المحافظ، والمديرين، وأعضاء مجالس الإدارة، وكبار الموظفين الذين يتحملون إدارة المخاطر ومسؤوليات البيانات والتدقيق، والشركاء من المدققين الخارجيين للبنوك المركزية.

وتناول المنتدى عدداً من القضايا المهمة لعمل البنوك المركزية بما في ذلك الاستقلالية، وإدارة المخاطر المالية، ومراقبة مجلس الإدارة، والابتكارات التكنولوجية. وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ«معهد حوكمة»: يسعدنا مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي لاستضافة محافظي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم، ما يوفر لهم منصة لتبادل تجاربهم وخبراتهم حول عنصر حاسم في عملنا، ألا وهو حوكمة الهيئات التنظيمية. ويركز هذا المنتدى على تحديات الحوكمة التي تواجه البنوك المركزية.

وشملت المواضيع الأخرى التي نوقشت في منتدى هذا العام، الاتجاهات الرئيسية لعمل البنوك المركزية، وآثار التكنولوجيات المالية المتطورة والمعايير الدولية الجديدة، والاعتبارات القانونية المتعلّقة باستقلالية البنوك المركزية، والاستقلال الشخصي لموظفي البنك المركزي، والفساد.