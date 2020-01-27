استئجار 1.1 مليون قدم في «دبي الجنوب» خلال 6 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت شركة «سَفِلز»، للاستشارات العقارية، أن مساحات التصنيع والتخزين في دبي شهدت زيادة قوية في الطلب نتيجة ارتفاع مستويات عمليات التجديد والانتقال والدمج، بعد فترة مطوّلة من تراجع الطلب خلال عام 2018.

وخلال النصف الثاني من 2019، تم استئجار ما يقارب 350 ألف قدم مربعة تقريباً من مساحات التخزين في منطقة دبي الجنوب من قِبل الهيئات الحكومية ذات الصلة بإكسبو، وشركات التجارة الإلكترونية وغيرها.

كما شهدت المنطقة تأجير ما يزيد على 750 ألف قدم مربعة من الأراضي بموجب عقود طويلة الأمد، ما جعلها واحدة من أكثر أسواق قطاعات التصنيع والتخزين نشاطاً خلال النصف الثاني من عام 2019.

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