المبادرات تحفز المستثمرين على إقامة صناعات تحويلية

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

توقع تقرير صادر عن شركة «كين ريسيرتش» للأبحاث، أن تحفز مبادرات حكومة الإمارات المستثمرين الأجانب على إقامة صناعات تحويلية في الدولة وتحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي، معززة بإكسبو 2020، واتفاقيات التجارة الحرة، وتغيير قاعدة الملكية الأجنبية في بعض القطاعات وتطوير المناطق الحرة بالقرب من المطارات والموانئ.

كما توقع أن يحقق سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً بنسبة 23 ٪ سنوياً بين عامي 2019 و2022 بفضل التنوع الاقتصادي وزيادة الرقمنة والنمو المتوقع في الصناعات التحويلية وارتفاع القوة الشرائية للسكان، مؤكداً أن استثمارات البنية التحتية للنقل في الإمارات تجاوزت 100 مليار درهم بين عامي 2006 و2018.

ركزت خلالها على تطوير شبكة الخطوط الحديدية وتوسيع المطارات والموانئ البحرية والبنية التحتية المتطورة تكنولوجياً مثل «الهايبرلوب» والمشاركة الفعالة في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي من المتوقع أن تعزز قطاع الخدمات اللوجستية لاقتصاد الدولة.