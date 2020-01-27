«مواصفات» تنفذ دورة تدريبية في إندونيسيا عن صناعة «الحلال»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، دورة تدريبية حول البرنامج التدريبي الأول لمنتسبي هيئة المواصفات والاعتماد الإندونيسية وجهات منح شهادات الحلال، ضمن أول تحركات الهيئة لرفع القدرات الفنية لإحدى دول منظمة التعاون الإسلامي، تحت مظلة البرنامج الإماراتي للمساعدات الفنية، بعد تنفيذ برامج مماثلة للجهة المعنية في كوريا الجنوبية.

تطرق البرنامج التدريبي، الذي استمر 4 أيام، إلى منظومة الحلال الإماراتية، والمواصفات القياسية ذات العلاقة بمنتجات وخدمات الحلال، والذي يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع إندونيسيا، بما ينعكس على تحسين فرص التبادل التجاري بين البلدين، حيث دربت الهيئة العاملين والمدققين فنياً في مجال المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات وإصدار الشهادات وإجراءات التفتيش والرقابة على المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من المجالات استناداً إلى المواصفات القياسية الإماراتية.

تسهيل التجارة

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة تبنت برنامجاً إماراتياً للمساعدات الفنية للدول، في شهر أكتوبر من العام الماضي، سيسهم في دعم استراتيجية الدولة من حيث مساهمتها في المساعدات الإنمائية، ويتضمن إرسال خبراء متخصصين ضمن بعثات فنية وتوفير دورات تدريبية وتطوير برامج تخصصية وإتاحة الفرصة للراغبين في زيارة جهات ومؤسسات إماراتية للاستفادة العملية من تجربة وخبرات دولة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات التقييس المختلفة.

وأضاف أن التدريب ينسجم مع الاتفاقية التي وقعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مع لجنة الاعتماد الوطنية «KAN» لتسهيل انسيابية حركة التجارة بين البلدين وتذليل العوائق الفنية وتعزيز التعاون الفني في مجال الاعتماد الحلال، لاسيما ودولة الإمارات تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع بلدان العالم، ولدينا مع إندونيسيا تجربة ثرية من التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستثماري والتجاري تتماشى مع رؤية قيادتي البلدين الصديقين.

واعتبر أن العلاقات الإماراتية الإندونيسية تشهد تميزاً لافتاً على الصعيد الاقتصادي، لاسيما مع تضاعف حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) خلال عام 2018، وهو ما يمثل فرصة نمو مثالية في صناعات نوعية مثل صناعة الحلال، التي تقود فيها الإمارات الجهود العالمية في توحيد منظومة الحلال العالمية.

ونوه بالتفاعل الإماراتي مع المحيط الإقليمي والعالمي، من خلال البرنامج الإماراتي للمساعدات الفنية للدول، والذي سُتعنى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتنفيذه.

منظومة إماراتية

تطرق التدريب الفني الذي قدمه المهندس يوسف المرزوقي، رئيس قسم اللوائح والأنظمة الخاصة بالمنظومة الإماراتية للحلال، إلى متطلبات منح شهادات الحلال وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية رقم (2055 - 2)، والاشتراطات العامة لجهات إصدار شهادات الحلال لتأهيل المدققين الإندونيسيين العاملين في مجال الحلال، بحضور عشرات من أعضاء هيئة المواصفات والاعتماد الإندونيسية.