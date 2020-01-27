السوق الحرة تفتتح متجراً في صالة «القادمون» بالمبنى 3

المصدر: دبي - البيان

افتتحت سوق دبي الحرة متجراً جديداً للتجزئة في صالة القادمين، المبنى رقم 3، بمطار دبي الدولي، وذلك في إطار التطور المستمر لأعمال التجزئة.

ويشغل المنفذ الجديد مساحة 1,100 متر مربع، ويعد إضافة مهمة إلى متجر السوق السابق والذي يمتد على مساحة 660 متراً مربعاً. وتقع منطقة التجزئة الجديدة أمام المتجر القديم.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: تشكل مبيعات صالات القادمين التي نسعى دوماً لتطويرها نحو 9% من مبيعات السوق، ونسبة عالية من عملاء صالة القادمين هم من المقيمين في الدولة، الذين يسافرون مرات عديدة خلال العام.

من جانبه قال راميش كيدامبي، رئيس العمليات - سوق دبي الحرة: «يتميز المتجر الجديد بأنه مرئي على نحو كبير، إذ سيتمكن المسافرون من رؤية متجر السوق فور نزولهم من الممشى المتحرك وسط القاعة، وجرى طرح الكثير من سلع التجزئة الجديدة للمرة الأولى، الأمر الذي سيساهم كثيراً في تحسين تجربة التسوق لعملائنا».

وخصصت لخدمة «اضغط وتسلّم»، التي تتيح للعملاء تسلّم سلعهم المشتراة عبر الإنترنت أو من صالة المغادرين، مساحة عند مدخل المتجر بمحاذاة طاولة سحبي ميلينوم مليونير وأروع المفاجآت المطورة، والتي تعرض إلى جوارها سيارة فارهة.

ويأتي الافتتاح الجديد ضمن المرحلة الثانية من خطط تطوير سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي، والتي تشمل المرحلة الثانية من تجديد متاجر فودبلس في الصالة (B)، والتحسين المتواصل لأعمال التجزئة في قسم الأزياء والذي سيستمر خلال النصف الثاني من العام.