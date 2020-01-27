دبي تحتفل بأسبوع جمارك الإمارات 2020

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

انطلقت صباح أمس في متحف الاتحاد، فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 تحت شعار «جمارك دبي محرك الاستدامة» بمواكبة اليوم العالمي للجمارك الذي تحتفل به الهيئات الجمركية في مختلف دول العالم بتاريخ 26 يناير من كل عام.

حضر الإطلاق سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي،

وقام سلطان بن سليم وأحمد بن لاحج وأحمد محبوب مصبح بافتتاح معرض «الفرضة الأول» في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 والذي يضم مجموعة صور ووثائق تم استخدامها قبل مئة عام، وتبين مدى تطور العمل الجمركي في الدائرة عبر المراحل المتتابعة، كما تم افتتاح معرض يضم ابتكارات موظفي الدائرة والتي تُسهم في تحسين وتطوير العمل الجمركي.

استدامة اقتصادية

وقال سلطان بن سليم: تحرص جمارك دبي على تحقيق الاستدامة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة من خلال العمل على زيادة قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2025 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لدعم اقتصاد الدولة عبر التكامل بين مختلف إمارات الدولة لننافس دول العالم المتقدمة تجارياً واقتصادياً، لأن كل استثمار جديد في إمارات الدولة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل، ويعزز كذلك الأداء الاقتصادي في الدول الخليجية الشقيقة الشريكة لنا في النمو الاقتصادي للمنطقة، فعندما تتواجد الاستثمارات الخارجية في أي دولة من الدول الخليجية الشقيقة تستفيد دولنا ويتحسن نموها الاقتصادي.

وأضاف: نحرص على أن نوجه كافة جهودنا ومبادراتنا نحو تحقيق الاستدامة لنضمن للأجيال القادمة فرصاً واعدة للازدهار والنمو تقوم على استشراف المستقبل لرسم خارطة النمو الاقتصادي المستقبلي لمدى زمني طويل يفوق كثيراً الفترات المعتادة في الخطط الخمسية والعشرية التي تعتمدها مختلف دول العالم، حيث يأتي عام الاستعداد للخمسين ليتوج مسيرة الإنجازات المحققة في الخمسين سنة الماضية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤسس لخمسين سنة قادمة نسابق فيها الزمن لنحقق الصدارة العالمية في كافة المجالات، ونشارك بفعالية في قيادة الثورة الصناعية الرابعة.

فعاليات متنوعة

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: يواكب أسبوع الجمارك الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق طفرات قوية في كافة القطاعات، حيث نتطلع أن تسهم أنشطة وفعاليات الأسبوع في تعزيز التعاون والشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد جهود العمل الجمركي في دولة الإمارات، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ونحرص على أن تسهم فعالياتنا في توعية كافة فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تنظم الدائرة خلال أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 في مقرها الرئيسي ومراكزها الجمركية 30 فعالية توعوية موجهة للشركاء والعملاء والجمهور.

المشغل الاقتصادي

تم الاحتفاء بأعضاء جدد ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وعددهم 15 شركة يتسلمون وثائق الاعتماد في البرنامج ليصل إجمالي الشركات المعتمدة منذ تدشينه إلى 70 شركة تستفيد من مزايا البرنامج. وتعمل جمارك دبي بالوصول بنسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر البرنامج إلى 50 % بنهاية العام الجاري بعد أن سجلت 43 % بنهاية 2019.