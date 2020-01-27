437 مليوناً حجم سوق «بلوك تشين» بدبي 2025

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية إن دبي أصبحت مركز جذب عالمياً لشركات «بلوك تشين» وتمكنت من ريادة هذه التقنية الحديثة على مستوى العالم وتعزيز أثرها الاقتصادي على اقتصاد الإمارة والإمارات باحتضانها اليوم أكثر من 100 شركة محلية وعالمية خاصة ناشطة في تقنية «بلوك تشين» ضمن بيئة داعمة، مع توقّع أن تصل القيمة السوقية لهذه التقنية في دبي 437 مليون درهم في 2025.

وأكّدت بن بشر خلال مؤتمر في دبي أمس لاستعراض إنجازات استراتيجية دبي للبلوك تشين 2020 أن «دبي الذكية» ستقوم خلال «إكسبو 2020» بتسليط الضوء على تقنية بلوك تشين مع الشركاء العالميين من خلال إطلاق معرض دائم بإكسبو لعرض إمكانيات تقنية «بلوك تشين» وإنجازات دبي في هذه التقنية ونشر الوعي حول هذه التقنية التي يتوقع أن يصل حجم سوقها العالمي إلى ما يقارب 49 مليار درهم في 2025.

وأضافت أن «دبي الذكية» تمكنت منذ إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في أكتوبر 2016 استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» الأولى من نوعها على مستوى العالم والهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال كفاءة التعاملات الحكومية، من رصد كافة الخدمات في دبي وتحديد الخدمات التي يمكن أن تستفيد مادياً من تطبيق «بلوك تشين»، مشيرة إلى أن دبي الذكية تعمل مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تطوير المزيد سلسلة من دراسات حالات لاستخدام تقنية البلوك تشين في عدد من المجالات ذات الصلة، بما يتماشى مع رؤيتها في توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض.

ولفتت إلى أن البنك الدولي في واشنطن دعا دبي الذكية مؤخراً لعرض سياسات دبي في بلوك تشين والاستفادة منها في إطلاق مشاريع بلوك تشين استثمارية في 150 دولة.

وأضافت: عندما تم إطلاق الإنترنت كنا من مستهلكي هذه التقنية ولكننا اليوم أصبحنا مصممين لهذه التقنية بل من روّادها على مستوى العالم. وهذه التقنية قد لا تتعامل مع كافة التحديات التي تواجه العالم ولكنها ستسهل الكثير من الإجراءات، وعلينا أن نقوم بتحديد تلك الإجراءات لنتمكن من الاستفادة من هذه التقنية بالوجه الأمثل. وشملت الإنجازات تنفيذ 24 حالة استخدام للبلوك تشين في 8 قطاعات هي المالية والتعليم والعقارات والسياحة والتجارة والصحة والنقل والأمن، إلى جانب إطلاق سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين، وأول منصة بلوك تشين معتمدة حكومياً.

وكانت دبي الذكية قد أطلقت منصة بلوك تشين دبي، بالتعاون مع شركة «أي بي أم»، بهدف تمكين الجهات الحكومية لإحداث تحول في اختباراتها للتقنية وتطويرها إلى مرحلة الإنتاج الكامل، ومن ثم تحويل ورقمنة العمليات والخدمات الحكومية المتوافقة.

وفقاً للإحصاءات التي قدمها فريق الدائرة أثناء العرض التقديمي فيما يخص محور «خلق بيئة داعمة»، فإن دبي تحتضن حالياً 114 شركة قائمة على تقنية البلوك تشين، كما أن سوق البلوك تشين نما بنسبة 24% خلال العام 2018، متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 19%.

طريق الحرير الرقمي

من المتوقع أن تعزّز مبادرة «طريق الحرير الرقمي» القائمة على بلوك تشين والتي تتعاون غرفة دبي مع موانئ دبي العالمية على تحقيقها حالياً التبادل التجاري مع دول العالم من خلال تسهيل التمويل التجاري ومشاركة البيانات والحفاظ على سريتها وتوثيق الهوية، وتوحيد تسجيل الرخص التجارية ووثائق التصدير في دبي بما فيها المناطق الحرة من خلال توفير منصة إلكترونية تربط جهات الترخيص بالوحدات الحكومية