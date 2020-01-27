الذهب من أفضل الفرص الاستثمارية في الإمارات

المصدر: دبي- وائل الخطيب

كشف موقع «نيوز 24 زوم»، أن الذهب يعد واحداً من أفضل الفرص الاستثمارية في الإمارات في 2020، مشيراً إلى أن الذهب يعد بمثابة ملاذ آمن، يحمي المستثمرين من كارثة محتملة، ولهذا السبب، قام العديد من المستثمرين باقتناء الذهب خلال الأزمات المالية العالمية، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من الضعف في السنوات الأخيرة.

وقال الموقع في تقرير نشره أمس: يعتبر الذهب استثماراً مباشراً، حيث اشترى العديد من المستثمرين الذهب، باعتباره استثماراً مباشراً للاستفادة من زيادة الأسعار في المستقبل، كما واصل آخرون شراء الذهب، بوصفه سلعة ذات قيمة عالية للاستخدامات الصناعية الأخرى، اعتقاداً منهم أن قيود العرض ستؤدي في النهاية إلى زيادة قيمة هذا المعدن النفيس.

ويعد الذهب بمثابة تحوط، حيث يشتريه البعض للتحوط ضد انخفاض العملة، وعادة ما يكون الدولار الأميركي. فعندما تنخفض العملة، تفضي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وبالتالي التضخم. وقد ارتفع سعر الذهب بين عامي 2002-2007 بأكثر من الضعف، وذلك لأن قيمة الدولار المقاسة مقابل اليورو، انخفضت بنسبة 40 % خلال الفترة نفسها.