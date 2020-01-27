غرفة دبي تطلق مسابقة «رواد الأعمال الذكية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، اليوم في مقر الغرفة الدورة الخامسة من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وتهدف هذه المسابقة لمساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع في منظومة الأعمال المبتكرة المستقبلية التي تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال المبتكرة. وستركز فئات هذه الدورة من المسابقة على المواضيع الفرعية لمعرض إكسبو 2020 دبي، وهي التنقل والفرص والاستدامة.

وأكد هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية» هي من أنجح البرامج والمبادرات التي أطلقتها «دبي للمشاريع الناشئة»، والتي تدعم استراتيجية الغرفة الخاصة بريادة الأعمال والابتكار، مشيراً كذلك إلى أن المسابقة شهدت إقبالاً ونجاحاً ملحوظاً خلال الدورات السابقة، حيث بلغ عدد الأفكار المقدمة للمسابقة على مدى دوراتها الأربع الماضية أكثر من 1.600 مشاركة، مما يعكس عالمية المسابقة .

مزايا حصرية

وتوفر الدورة الخامسة من المسابقة مزايا مميزة وحصرية للفائزين تشمل توفير تدريب متخصص «bootcamp» للمتأهلين الـ 15 في المسابقة وإتاحة الفرصة للعشرة المتأهلين في المسابقة للمشاركة واستعراض حلولهم ومشاريعهم التجارية في معرض إكسبو 2020 دبي والاجتماع مع مستثمرين محتملين، في حين سيحصل الفائزون الثلاثة على جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم.

وجرى خلال الفعالية جلستين نقاشيتين، الأولى بمشاركة الفائزين والمتأهلين في الدورة السابقة من المسابقة، والجلسة الثانية بمشاركة خبراء من بيئة ريادة الأعمال في الإمارة.