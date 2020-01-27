بحث فرص الشراكات بين الإمارات وسويسرا

المصدر: دافوس - البيان

عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لقاءً مع جاي بارملين وزير الاقتصاد السويسري، استعرض خلاله الجانبان العلاقات الثنائية المتقدمة التي تجمع البلدين خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مع مناقشة فرص جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

جاء اللقاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. وأكد المنصوري خلال اللقاء اهتمام الدولة بتعزيز استقطاب الاستثمارات السويسرية، وتطوير نماذج متميزة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمجالات المتعلقة بالابتكار، وذلك عن طريق تحفيز الشركات الناشئة في البلدين للتعاون والاطلاع على الفرص المطروحة في المجالات ذات الأولوية على أجندة البلدين، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال المنصوري: سويسرا أحد أهم شركائنا الاقتصاديين والتجاريين بالقارة الأوروبية، ولديها ريادة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع الإمارات. ونحن حريصون على إنشاء قنوات حيوية للتواصل مع الجانب السويسري. ووجّه المنصوري الدعوة للجانب السويسري لتنظيم زيارة رسمية إلى الدولة ضمن فعاليات إكسبو 2020 لتوطيد أطر التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يطرحها الحدث الدولي في توثيق الروابط بين مجتمعي الأعمال من البلدين.