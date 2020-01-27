20 دولة ترحب بالانضمام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: دافوس - البيان

رحبت 20 دولة بالانضمام إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، المبادرة التي أعلنت عنها الإمارات على هامش الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، والتي عقدت مؤخراً.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن المبادرة تقدم مثالاً متميزاً عن النموذج الرائد الذي تتبعه الإمارات لتحقيق رؤيتها التنموية القائمة على الانفتاح والتعاون مع مختلف دول العالم.

وأضاف: تؤكد المبادرة عزم الإمارات على دفع جهود التنمية الاقتصادية عالمياً مع شركائها، واستمرارها في إنشاء روابط جديدة لدعم التجارة على المستوى الدولي، من خلال تعزيز ممكنات التجارة، ولا سيما في القطاع اللوجستي وتسهيل حركة البضائع وخدمات النقل والشحن والإمداد عبر ممرات التجارة العالمية من خلال توظيف البنى التحتية المتطورة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة التي تتميز بها دبي ودولة الإمارات عامة، لتطوير شبكة فعالة لخدمة التجارة العالمية وربط المراكز التجارية بكفاءة أعلى.

روابط جديدة

وتابع: يمكن للمبادرة أن توفر القيمة للعديد من الدول وتغيير تطور صناعة الشحن من خلال إنشاء التقنيات والقدرات اللازمة وتطوير مسارات جديدة للتجارة تربط الشرق بالغرب وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات في دعم التجارة والاقتصاد العالميين، الأمر الذي يمثل محوراً مهماً في الاستراتيجيات التنموية التي تتبناها الإمارات، وينسجم مع التوجيهات الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة وبلوغ تريليوني دولار كمستهدف طموح للتجارة الخارجية غير النفطية لدبي في 2025.

وكانت الإمارات شاركت في جلسة حوارية حول «خط دبي للحرير.. إعادة اختراع التجارة واللوجستيات»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بمشاركة معالي سلطان المنصوري، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، ونادية كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية بدبي.