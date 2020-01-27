اتفاقية تعاون بين «الاقتصاد» و«اقتصادية رأس الخيمة» للرقابة على الأسواق

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اتفاقية تعاون بشأن العلامات التجارية والتفتيش والرقابة على الأسواق.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع كافة دوائر التنمية الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة لتوثيق أطر التكامل بين أدوار الجانبين في ما يتعلق بعمليات الرقابة على الأسواق وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بمقر الدائرة بإمارة رأس الخيمة بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة. ووقع المذكرة المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. كما حضر التوقيع حميد المهيري الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لقطاع الشؤون التجارية ونخبة من مسؤولي الجانبين.

وقال المهندس محمد الشحي إن توقيع المذكرة يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفويض دوائر التنمية الاقتصادية بكل إمارة بالصلاحيات والاختصاصات الاتحادية المنوطة بها في ما يخص إنفاذ قوانين حماية المستهلك والعلامات التجارية والغش التجاري وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم الوكالات التجارية، وذلك لرفع مستوى التنسيق في عمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى.

وأوضح أن تطوير الربط الإلكتروني بين الوزارة وإمارة رأس الخيمة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات، سيساهم في رفع كفاءة وجودة الإجراءات المتبعة بشأن الرقابة على الأسواق، ومنع ازدواجية تسجيل الأسماء التجارية للعلامات المسجلة أو الطلبات تحت الدراسة، بما يعزز من بيئة الأعمال داخل الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن النقبي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تكامل الأدوار والجهود بما يعزز من تنظيم العمل الاقتصادي والرقابي في الإمارة والتصدي للممارسات التجارية المخالفة للأنظمة والقوانين الصادرة والعمل على إيجاد ربط إلكتروني بين الطرفين لتسهيل تبادل البيانات والتعاون في مجال حماية المستهلك والعمليات الرقابية والتوعوية لحماية حقوق الملكية للعلامات التجارية.