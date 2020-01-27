200 مليون درهم توسعة جديدة في دبي أوتودروم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الاتحاد العقارية المطور الرئيسي لمشروع «دبي موتور سيتي» أنها في المراحل الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة شاينا ناشونال كيميكال انجينيرينج تهدف إلى توسعة جديدة في مشروع دبي أوتودروم بقيمة 200 مليون درهم تقريباً.

من ناحية أخرى، أعدت الإدارة التنفيذية للشركة دراسة وخطة لتحويل 3 شركات تابعة لها وهي شركة سرفيو وشركة ذي فيتاوت وشركة دبي أوتودروم إلى شركات مساهمة خاصة وهو ما سيتبعه تطبيق أمثل لقواعد الحكومة ونظام الإدارة المؤسسية الفعالة والرشيدة لتلك الشركات بغرض إحداث نقلة نوعية في استراتيجياتها وخطط النمو والتوسعات المستقبلية لها وللشركة الأم الاتحاد العقارية.

وقال خليفة الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية إن هذه الجهود الحثيثة تأتي في سياق رؤية القيادة الرشيدة للدولة في تعزيز البيئة الاقتصادية المرنة والملائمة لتطوير ونمو الشركات والتي كان أبرزها إعلان مجلس دبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن قرارات ومبادرات مهمة بهدف قيادة التحول في إمارة دبي ووضع رؤية للـ50 عاماً القادمة، وأكد الحمادي أن قرار توسعة مشروع دبي أوتودروم يأتي في سياق التوقعات بنمو القطاع السياحي في الدولة بدعم من معرض إكسبو 2020 وجهود الترويج السياحي التي تقوم بها.