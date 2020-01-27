«المحللين الماليين» توزع شهادات اعتماد

المصدر: (أبوظبي- البيان)

استضافت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، مساء أول من أمس، الحفل السنوي الثامن عشر، لتوزيع شهادات الاعتماد في أبوظبي. وأُقيم الحفل بحضور معالي مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي.

وحققت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، لتصبح أكبر جمعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وتضم الجمعية حالياً 1302 من حملة شهادات المحلل المالي المعتمد في أنحاء الإمارات، إلى جانب 966 عضواً في الجمعية، من بينهم مديرو المحافظ والمحللون وكبار مسؤولي الاستثمار والمديرون التنفيذيون، ومستشارو الاستثمار ومسؤولو استثمار خطط المعاشات التقاعدية، وغيرهم من كبار المستشارين الماليين.

وقال مبارك المنصوري: نسعى في المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، من خلال الإشراف الفعال، والإدارة الرشيدة للاحتياطي والبنية التحتية المالية. وبينما نتطلع إلى المستقبل بثقة، من المهم أن نستثمر في تنمية المواهب والإمكانات العالية التي يتمتع بها المهنيون بالمعرفة اللازمة لتحقيق نتائج قوية ومستدامة. وإني على ثقة بأن حاملي شهادة المحلل المالي المعتمد الجدد، بخبراتهم الواسعة في القطاعي المالي والاستثماري، وبالتزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهينة، سوف يسهمون في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.