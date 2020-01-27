مؤتمر للتوقعات العالمية بـ«دبي للسلع»

المصدر: (دبي- البيان)

يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة دبي للذهب والسلع، وشركة ريتشكوم جلوبال سيرفيسز، أكبر شركة وساطة مستقلة في بورصة دبي للذهب والسلع، النسخة السابعة من «مؤتمر توقعات السلع العالمية»، في 9 فبراير 2020 في برج الماس بدبي.

ويقام المؤتمر تحت عنوان «تطورات السوق وإدارة المخاطر خلال أوقات التقلبات»، وسيناقش أحدث الاتجاهات والتغيرات الحالية، ضمن مجموعة من أسواق السلع، كما سيسلط الضوء على أبرز المخاطر المحتملة والاستراتيجيات المربحة لعام 2020. وسيتناول المؤتمر التوقعات المستقبلية لأسعار معادن النحاس والرصاص والألمنيوم، على خلفية الحروب التجارية وسياسات الحمائية القائمة، وما إذا كان بإمكان الذهب أن يستعيد بريقه ومكانته، باعتباره العملة الافتراضية العالمية.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 350 خبيراً عالمياً، مما يزيد على 20 دولة، يغطون مختلف مجالات قطاع تجارة السلع. وستركز جلسات المؤتمر التي ستقام على مدى يوم كامل، على موضوعات متنوعة تغطي قطاعات السلع المختلفة، وما يرتبط بها بدءاً من الاقتصاد العالمي، وتوقعات أسعار الطاقة، مروراً بالسلع الزراعية والمعادن الثمينة، وصولاً إلى الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة.