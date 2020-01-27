مبادرة بيرل تنظم جلسة حوارية في الكويت

المصدر: (الشارقة - البيان)

عقدت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، مؤخراً، جلسة حوارية، في الكويت، سلطت من خلالها الضوء على دور القطاع الخاص في تعزيز النزاهة المؤسسية عبر تبني وتطبيق السياسات المتعلقة بالشفافية وإدارة المخاطر.

وشارك في الجلسة التي حملت عنوان «الوجه الجديد للنزاهة المؤسسية: النظرة الكويتية»، نحو 35 متخصصاً في أقسام الالتزام والتدقيق والقانونية والمالية بكبرى الشركات في الكويت.

وقدم المتحدثون أفكاراً عملية وتطبيقية يمكن من خلالها تضمين الممارسات الأخلاقية في النسيج المؤسسي، وذلك عبر عرض أمثلة ودراسات حالة واقعية تبين سبل تطبيق استراتيجيات النزاهة بحسب متطلبات المؤسسات لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة العمل وتوحيد جهود أصحاب المصالح في خدمة الأعمال.

وتأتي الجلسة الحوارية، في إطار برنامج مبادرة بيرل لأفضل ممارسات مكافحة الفساد والذي تدعمه مبادرة سيمنز للنزاهة، حيث طورت مبادرة بيرل، بموجب هذا البرنامج، المؤشر الخليجي للنزاهة كأداة مجانية يمكن للمؤسسات من خلالها قياس مستويات سياسات النزاهة في المؤسسة.