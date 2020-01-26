إطلاق منصة رقمية لتسهيل عملية تأسيس الشركات والأعمال في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتسهيل عملية تأسيس الشركات والأعمال في المركز، وذلك بما يعكس التزام المركز المالي تبني التكنولوجيا التي ترسم مستقبل التمويل بما يتماشى مع وثيقة الخمسين في دبي.

وتنسجم المنصة الجديدة مع جهود مركز دبي المالي العالمي المتواصلة والرامية لتسهيل مزاولة الأعمال، حيث تعتبر نظاماً رقمياً متكاملاً يوفر تجربة سلسلة للمتعاملين الراغبين بتأسيس الشركات والأعمال ضمن مركز دبي المالي العالمي، كما تساهم في تحقيق رضا المتعاملين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتخفيض الوقت اللازم لتأسيس شركة جديدة.

وتستخدم المنصة الرقمية الجديدة والمحسّنة حلولًا تقنيةً متطورةً، بما في ذلك خاصية التعرف الضوئي على الحروف، والتواقيع الرقمية لتسريع عملية دمج الشركات الجديدة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين. كما تتيح المنصة الجديدة للمتعاملين المحتملين خيار التسجيل الذاتي على الموقع الإلكتروني للمركز المالي، والبدء المباشر بعملية تأسيس الشركة.

وسيستفيد المتعاملون المحتملون من قواعد الشفافية الكاملة، حيث يمكن لهم تتبع التقدم المحرز في طلبهم منذ لحظة تأكيد الاهتمام وصولاً إلى تسجيل الشركة في المركز المالي.

وانطلاقاً من سعيه الدائم لتعزيز تجربة المتعاملين، حرص المركز المالي على تصميم طريقة المنصة الجديدة بالتعاون مع المتعاملين من خلال ورش عمل التي نظمتها "آي بي إم آي إكس" العالمية، واحدة من أكبر الوكالات الرقمية وشركاء تصميم الأعمال في العالم. في حين قامت "بي دبليو سي"، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً بتقديم طلبها على "سيلز فورس"، المنصة الأولى عالمياً لإدارة علاقات المتعاملين.

وبهذا الصدد، قالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يعد الابتكار واحداً من أهم المحاور في مركز دبي المالي العالمي، لذا ستعمل المنصة الرقمية المحسّنة على تعزيز الكفاءة للمتعاملين ولمركز دبي المالي العالمي على حد سواء، ما يجعل من تأسيس الشركات والأعمال في المركز عمليةً أكثر سهولةً وسرعةً،

وذلك بفضل بوابة رقمية بسيطة ومبتكرة تختصر من وقت معاملات التسجيل".

وأضافت الزرعوني: "تشكل خدمة المتعاملين الهدف الرئيسي لمشاريعنا، ونسعى دائماً لاتخاذ الإجراءات التي تُسهّل ازدهار وإدارة أعمال المؤسسات المالية والشركات الناشئة وروّاد الأعمال وأصحاب رأس المال الاستثماري. ويأتي اعتمادنا على أحدث التقنيات والابتكارات بما يعكس ثقافتنا وقيمنا والتزامنا باستراتيجية دبي الذكية 2021، حيث نثق بأن المنصة الرقمية الجديدة ستلبي حاجات المتعاملين مدعومةً بأدوات القيمة المضافة في كل خطوة".