إعمار تحتفل رسمياً بافتتاح الأيقونة الجديدة في أفق دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت مجموعة إعمار للضيافة أمس السبت بالافتتاح الرسمي لفندق "العنوان سكاي فيو" في وسط مدينة دبي، وهو الفندق الذي يعدّ الأحدث ضمن سلسلتها.

وقد احتضن مطعم Ce La Vi الذي يتوسّط سطح المبنى هذه الاحتفالية التي حضرها محمد العبّار رئيس مجلس إدارة إعمار، إلى جانب كريس نيومان مدير العمليات بمجموعة إعمار للضيافة، حيث ألقى كلٌ منهما كلمةً بهذه المناسبة، وسلّطا الضوء على الإنجازات التي حقّقتها المجموعة وخططها المستقبلية.

وكان لحضور رئيس مجلس إدارة إعمار وافتتاحه للصرح الجديد أهميةٌ كبرى، حيث شهد محمد العبّار افتتاح 4 فنادق ضمن محفظة مجموعة إعمار للضيافة في العام 2019، (فيدا تلال الإمارات في يونيو 2019، فيدا كريك هاربر في سبتمبر 2019، العنوان فاونتن فيوز في أكتوبر 2019، والعنوان سكاي فيو في ديسمبر 2019) قبل أن يُسلّط الضوء على رؤى المجموعة للأعوام المقبلة، وجهودها في ترسيخ مكانتها الاستراتيجية على خارطة قطاع الضيافة، إلى جانب التوسّع الذي شهدته إلى كلٍ من تركيا والسعودية ومصر، وقدرتها على تخفيف أصولها، انتهاءً بالأخبار التي تتمحور حول افتتاح عددٍ من المنتجعات الشاطئية للمرّة الأولى.

وتمّ خلال الفعالية أيضاً الإعلان عن تفاصيل بعض المشروعات القادمة التي ستمثّل توسّعاً في محفظة أعمال مجموعة إعمار للضيافة، حيث سيتم الإعلان خلال العام الجاري عن افتتاح بعض الفنادق التي تشمل منتجعات العنوان الشاطئيّة في كلٍ من شاطئ جميرا في دبي، إلى جانب الفجيرة، إضافةً إلى العنوان منتجع الجولف في مصر، وبالاس منتجع شاطئ الفجيرة، وفيدا منتجع شاطئ أم القيوين.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد العبّار: يعدّ "العنوان سكاي فيو" الفندق الـ 19 ضمن محفظة فنادقنا في دولة الإمارات، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بوضع مدينة دبي في طليعة الوجهات الأكثر ابتكاراً وفخامة بالنسبة للزوّار من جميع أنحاء العالم، كما أنّ الاستراتيجيّة الجديدة لمجموعة إعمار للضيافة ستعزّز من قدرتنا على تطوير علامتنا التجارية وتقديمها إلى العملاء في المناطق الأخرى.

يتميّز فندق "العنوان سكاي فيو" بالعديد من المزايا التي تتضمّن إطلالات رائعة على برج خليفة والأفق الخلّاب لمنطقة وسط مدينة دبي، ويتألّف من برجين متصلين بجسر معلّق بالهواء في قلب المنطقة النابضة بالحياة.

يضمّ الفندق 169 غرفةً و 551 شقّةً سكنية، إلى جانب مسبح على طراز إنفينيتي بطول يبلغ 70 متراً، كما يقدّم مجموعة من المفاهيم الجديدة في الطهي والمطاعم، إلى جانب مركز الاسترخاء واللياقة البدنية، والتصاميم الداخلية التي تعكس للزوّار مفاهيماً جديدةً في تجمع بين الفخامة والبساطة.