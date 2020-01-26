أكور تخطط لافتتاح 30 فندقاً في دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد سيباستيان بازين، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» للضيافة، أن دبي تحتل مكانة مهمة جداً على قائمة أولويات شركته لأنها تشكل مركزاً لحركة السفر الدولية، وهذه الأمور مجتمعة تدعمها سرعة اتخاذ القرار ووضع السياسات لدى حكومة دبي.

وأضاف أن دبي تتمتع بمكانة خاصة ومهمة للغاية لدى رجال الأعمال والمسافرين لأغراض السياحة والعمل، وأن لدى شركته 50 فندقاً في المدينة، وتخطط لافتتاح 30 فندقاً آخر في العامين المقبلين.

وفيما يخص التوسع في دبي، قال في حديث لوكالة بلومبرغ الإخبارية، إن تصنيف دبي مرتفع جداً في قائمة أولويات شركته بفضل كونها وجهة طيران، علاوة على أن سرعة اتخاذ القرار تجعل دبي أفضل بكثير من غيرها، مشدداً على القول إن دبي تحتل موقعاً عالياً من حيث الثقافة والابتكار وإن إكسبو 2020 سيكون حدثاً باهراً.