«مبادلة» تطلق شراكة استراتيجية للطاقة مع أوزبكستان

المصدر: طشقند - البيان

وقعت «مبادلة للاستثمار» اتفاقية مع كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة محطات الطاقة الحرارية في جمهورية أوزبكستان ترسي خارطة طريق لتنفيذ صفقة استحواذ وتطوير وتمويل وتشغيل مجمع «تاليمرجان» للطاقة في أوزبكستان.

وقال ساردور أومورزاكوف، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان: «نحن على ثقة بأن هذه الشراكة التاريخية بين البلدين سوف تساهم في تعزيز النمو بالمنطقة وتوفير الخبرات اللازمة لتنمية قطاع الطاقة في أوزبكستان.

ولا شك أن هذا الإنجاز يرسي أساساً للمشاركة المستقبلية للقطاع الخاص في مجال الطاقة بالبلاد، ويبعث برسالة إيجابية لمجتمع الاستثمار العالمي».

وقال خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»: «تقدم الاتفاقية شهادة على القدرات الاستراتيجية والفنية التي تحظى بها مبادلة في مجال المرافق الحيوية.

وإنه ليشرفنا أن نتعاون مع شركاء أوزبكيين متميزين لتنفيذ أحد أوائل مشروعات الخصخصة في قطاع توليد الطاقة التقليدي بجمهورية أوزبكستان، استناداً إلى نموذج منتِج الطاقة المستقل، ونأمل أن تمثل الاتفاقية باكورة للمزيد من التعاون مع أوزبكستان».

وقال شوخرات فافاييف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان: «في ظل النمو المتسارع والمتواصل الذي يشهده اقتصاد أوزبكستان، وفي إطار جهود الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، فإن توسعة مجمع تاليمرجان للطاقة، الذي سيلبي احتياجات البلاد من الطاقة، من شأنها أن ترسي الأساس لتنفيذ المزيد من عمليات إنتاج وتوزيع الطاقة بكفاءة عالية في أوزبكستان. وإننا نتطلع إلى التعاون مع مبادلة وتعزيز هذه الشراكة في المستقبل».

طلب متزايد

وقال محمد الحريمل الشامسي، مدير قسم المرافق الحيوية التابعة لـ «مبادلة»: «تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع تاليمرجان للطاقة 1.7 جيجاواط من الطاقة التقليدية المُدارة بالغاز، وهناك خطة لتوسيع قدرتها بهدف تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة في أوزبكستان.

وتفخر مبادلة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية وشركة محطات الطاقة الحرارية ش.م.م لتنفيذ المشروع الاستراتيجي، ونؤكد التزامنا بشراكة إيجابية تقوم على الشفافية طوال مرحلة التنفيذ.

نحن ننظر لهذه الاتفاقية باعتبارها الخطوة الأولى في مسيرة شراكة ممتدة ومثمرة مع جمهورية أوزبكستان».