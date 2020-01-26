«راكز» تختتم جوائز تميز الأعمال

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

كرّمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أفضل شركات المنطقة الحرة وغيرها المحلية في النسخة السادسة من جوائز راكز لتميّز الأعمال بالتعاون مع "اقتصادية رأس الخيمة " مؤخراً بحضور 350 ضيفاً.وأطلقت راكز 4 فئات جديدة ضمن برنامج راكز لتميّز الأعمال لتغطية شريحة أكبر من القطاعات العاملة بالإمارة تشمل أفضل مزود خدمات وأفضل مزود تعليمي وأفضل قائد عمل وأسعد بيئة عمل حيث جاءت إضافة هذه الفئات لتشجيع عدد أكبر من المشاركين على الترشح لجوائز راكز لتميّز الأعمال 2019 وبلغت الزيادة 8% عن العام الماضي.