اتفاقية بين مالية عجمان و«إم بي إم إي»

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلنت دائرة المالية في عجمان عن إبرامها اتفاقية مع «إم بي إم إي» وشركة المكعب الذكي «Smart Cube» لتفعيل التسجيل وإعادة تعبئة المحفظة الرقمية لبوابة عجمان للدفع الذكي عبر أكشاك MBME الذكية وسيتم تفعيل هذه الخدمة ضمن منظومة قنوات الدفع الخاصة ببوابة عجمان للدفع الذكي ليتمكن المتعاملون من التسجيل وإعادة تعبئة المحفظة الرقمية الخاصة بالبوابة.

وبموجب الاتفاقية، تتيح إم بي إم إي لخدمات تحصيل الرسوم والمدفوعات، خدمة التسجيل في المحفظة الرقمية لبوابة عجمان للدفع الذكي وإعادة تعبئتها عبر أجهزتها الآلية التي تزيد على 800 جهاز موزعة في جميع أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من أكشاك الخدمة الذاتية التي تحمل العلامة التجارية لبوابة عجمان للدفع الذكي وموزعة في مواقع استراتيجية.