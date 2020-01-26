وفد من «سيدات الأعمال» يزور «ستراتا»

المصدر: أبوظبي - البيان

قام وفد مجلسي سيدات أعمال الإمارات والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في مصر الذي يزور الدولة أخيراً بزيارة لشركة ستراتا التابعة لشركة مبادلة للتنمية والمتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، حيث أتاحت الزيارة لسيدات الأعمال الإطلاع على أحدث الآليات والممارسات المتطورة في صناعة وتركيب الأجزاء المصنعة التي تدخل في صناعة هياكل الطائرات إلى جانب أهم إنجازات ستراتا في تصنيع تلك الهياكل وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والابتكار في صناعة أجزاء هياكل الطائرات الكبرى الرائدة عالمياً مثل إيرباص وبوينغ.