محادثات لحلول الطباعة المعدنية مع الناقلات الوطنية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال نيل هارينغتون، المدير الإقليمي والمدير العام لشركة «كينجزبيري الخليج» للمعدات والآلات المساهمة في صناعة أجزاء محركات وهياكل الطائرات، إن دولة الإمارات باتت مركزاً عالمياً لصناعة الطيران، إذ تشهد نمواً مطرداً ومتصاعداً مع وجود استراتيجيات مدروسة بدقة من قبل الحكومة والناقلات الوطنية.

وأضاف في مقابلة مع «البيان الاقتصادي»: إن شركته ملتزمة وتسعى للمساهمة في دعم صناعة الطيران في الإمارات، إذ تركز على توفير ماكينات تشكيل المعادن الموثوقة التي تزود مصانع الطائرات قطع الغيار ذات الجودة الفائقة، كما تعمل على تحقيق مزيد من التعاقدات مع اللاعبين الرئيسيين في ما يخص عمليات التصنيع والصيانة والإصلاح ولوازم التشغيل.

وأكد أهمية الاستثمار في صناعة الطيران في الإمارات والشرق الأوسط حالياً وفي المستقبل، لكونها رافداً أساسياً لرفع معدلات النمو الاقتصادية وقدرتها على توفير آلاف الفرص الوظيفية، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على نطاق أوسع في هذا القطاع مع رغبة حقيقية في زيادة وجودها كقاعدة تصنيع عالمية المستوى، إذ استثمرت بكثافة في البنية التحتية والمرافق ودائماً تبرم العقود والشراكات التي تجعلها في المرتبة رقم واحد على مستوى العالم.

محادثات أولية

وقال: إن «كينجزبيري» تجري محادثات أولية مع الناقلتين الوطنيتين «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، تركز في مجملها على حلول الطباعة المعدنية التي نمد بها عملاءنا في أوروبا من قبل شركة «آد أب» الفرنسية التي تمثلها في الإمارات والشرق الأوسط، موضحاً أن الشركة تمثل في مجال الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد ماكينات التفريز من هيرمل، والتي ظهرت مؤخراً في سوق التكنولوجيا المتقدمة عن طريق حوسبة وتعيين رمز تعريف فريد لكل عنصر مطبوع، ما يتيح للعملاء تتبع العنصر في مرحلة لاحقة لأغراض الصيانة.

وأوضح هارينغتون أن المحادثات مع الناقلات الوطنية تطرقت إلى بحث سبل تطوير صناعة الطيران في الإمارات، مبيّناً أن الشركة عرضت ما تملكه من خبرات تصنيع المعادن ولوازمها في مجال الفضاء والطيران، حيث تستخدم إحدى التقنيات والآليات الموفرة للدقة الفائقة، بتكاليف الإنتاج الاقتصادي للمكونات المصنعة من أثقل إلى أخف المواد، إلى جانب الحلول لمجموعة من الأشكال الهندسية والأحجام ومتطلبات الحجم من أصغرها إلى أكبرها.

دعم

وتابع هارينغتون: «أوضحنا خلال محادثاتنا مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران قدراتنا في دعم الناقلات بقائمة من الماكينات القادرة على التكيف لاستيعاب الأجزاء الدقيقة داخل الهياكل بما في ذلك هياكل الطائرات ومكونات الدفع وكذلك الأجزاء الدوارة وأدوات الهبوط والأجزاء الداخلية ويمكنها التعامل مع مجموعة من المواد بدءاً من المواد المركبة إلى سبائك الفولاذ فائقة الصلابة وكل ما بينهما».

وأضاف: «نود العمل مع الناقلات الوطنية بما يخدم تطلعاتها المستقبلية، ونأمل تلقي ردود إيجابية مع تأكيد حرصنا على معايير السلامة ومراقبة المخاطر وسلامة المواد».

%170

أكد المدير الإقليمي والمدير العام لشركة «كينجزبيري الخليج»، أن صناعة الطيران تدعم 800 ألف وظيفة وتعود بمبلغ 47.4 مليار دولار في اقتصاد الإمارات في الوقت الراهن، وفق آخر تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، الذي توقع كذلك نمو سوق الطيران في الإمارات بنسبة 170% بحلول 2037، ودعم 1.4 مليون وظيفة، والمساهمة بنحو 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد الدولة.