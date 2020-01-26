«مالية الشارقة» تطبق نظام «استمرارية الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

طبقت دائرة المالية المركزية في الشارقة المعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال (آيزو 22301) بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير العالمية (BSI) لتكون بذلك من أوائل الجهات الحكومية في الإمارة التي قامت بتطبيق هذا النظام على عملياتها المتكاملة.

وقال بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميّز المؤسسي في الدائرة: «تمكنت من تطبيق معايير مواصفة (آيزو 22301) بتميز وفاعلية».

وأكدت ميثاء الطنيجي، رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي، على حرص الدائرة على توفير التدريب اللازم لموظفيها المتخصصين في مجال استمرارية الأعمال، للحصول على شهادات اعتماد من المؤسسات العالمية في مجال تطبيق المعايير الدولية في استمرارية الأعمال.