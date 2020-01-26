545 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» بنمو 7 %

المصدر: الشارقة - البيان

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 545.5 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 7 % عن عام 2018 الذي وصلت أرباحه إلى 510.4 ملايين درهم، وبلغ إجمالي الأصول 46.4 مليار درهم بنهاية 2019 بارتفاع 3.7 % مقارنة بـ 44.7 مليار درهم في 2018. وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية المصرف في تحقيق نمو ثابت ومستقر لمعدل الربحية والوضع المالي، فقد بلغ الدخل التشغيلي 1.9 مليار درهم بزيادة 11 %، فيما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 1.3 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليار درهم في 2018 بزيادة 19.9 %. وبلغت المصروفات 585.4 مليون درهم، بانخفاض 4.7 %.

واقترح مجلس الإدارة 10 % توزيعات أرباح على حملة أسهم المصرف، بواقع 5 % نقداً (0.05 درهم لكل سهم) من رأس المال المدفوع، وكذلك 5 % أسهم منحة (سهم واحد لكل 20 سهماً).

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.3 %، أي ما يعادل 874.5 مليون درهم إلى 27.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.4 مليار درهم بنهاية عام 2018. وبلغت الأصول السائلة 10.4 مليارات درهم، أي ما يعادل 22.4 % من إجمالي الأصول.

وارتفعت التسهيلات التمويلية لتصل 25.1 مليار درهم بزيادة مليار درهم، ما يعادل 4.2 % مقارنة بـ 24.1 مليار درهم في عام 2018، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين ما يعادل 7.5 مليارات درهم، والتي تمثل 16.2 % من إجمالي موجودات المصرف وبزيادة 2.1 مليار درهم عن نهاية 2018،وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.79 % التي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي والبالغة 13.0 %.

وأكد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصرف، أن هذه النتائج الإيجابية تشكل استمراراً للإنجازات السابقة على مدى الأعوام الماضية، وتعزز الملاءة المالية وترسخ قاعدة رأس المال للمصرف، وما كان ذلك ليتحقق إلا من خلال التخطيط السليم واعتماد سياسة حكيمة في استقطاب رؤوس الأموال وحسن توظيفها.