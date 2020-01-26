الخليج التجاري ضمن أكبر مناطق دبي في بيع العقارات وتشييد الناطحات

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يصعب إزاحة عقارات منطقة الخليج التجاري من سباق الصدارة العقارية في دبي، فعلى الرغم من مجيئها في البيع والشراء بعد مناطق مرسى دبي وبرج خليفة وخور دبي، إلا أنها تسجل بين الحين والآخر تقدماً على المناطق المذكورة لأسباب أبرزها موقعها الاستراتيجي في قلب الإمارة وجودة مشاريعها الجاذبة للمستثمرين الدوليين.

وتمكنت منطقة الخليج التجاري التي طورتها دبي القابضة من تحقيق الهدف الذي ولدت من أجله على ضفتي خور دبي أواخر عام 2004 واستغرقت أعمال البنية التحتية فيها 4 أعوام، لتزداد المنطقة جذباً للمستثمرين عشية التوسع في تطوير شبكات الطرق المؤدية إليها ومنها إلى باقي مناطق دبي الأكثر شهرة كوسط المدينة بمركز تسوقه الأكبر وناطحة سحابه الأعلى في العالم، هذا غير شارع الشيخ زايد الحيوي وسيتي ووك السكني الترفيهي، ومؤخرا منطقة ديستركت ون.

سجلت منطقة الخليج التجاري أداء مميزا في العام الماضي بحصادها اكثر من 4.5 مليارات درهم قيمة صفقات بيع ورهن الأراضي والشقق السكنية والتجارية، وتوزعت تلك الصفقات على صفقتي رهن أراض بقيمة 775 مليون درهم و11 شقة سكنية وتجارية بقيمة 20 مليون درهم، إلى جانب بيع 5 أراض تجارية بقيمة 450 مليون درهم و2735 شقة سكنية وتجارية بقيمة 3.2 مليارات درهم.

تمتد منطقة الخليج التجاري على مساحة 547 مليون قدم مربع، في حين تبلغ مساحة المناطق المخصصة للتطوير ضمن المشروع قرابة 64 مليون قدم مربع.

وروعي في تصميمها توفير مزيج مثالي من التسهيلات والمرافق والأبراج المكتبية والسكنية، إلى جانب الحدائق والمناطق الخضراء وشبكات الطرق، ما أضفى على الخور طابعاً فريداً على منطقة المشروع بأكملها، بشكل يعزز من جاذبيتها وتفردها.

أصبح الخليج التجاري المنطقة المركزية للأعمال الخاصّة في مدينة دبي، وتبرز فيه عشرات ناطحات السحاب السكنية والتجارية، ويجري في الوقت الراهن تشييد أكثر من ناطحة سحاب ومبان جديدة تتنوع بين السكني والتجاري والفندقي، وأبرزها (ماج 318، وفندق رامي جراند، والجنائن المعلقة لمجموعة أمنيات، وفندق وشقق موفيمبك، واس ال اس للشقق الفندقية المكون من 80 طابقاً، وماربل اكت تاور، وفيرا رزيدنس، وووترفل تاور، وجي ون رزيدنس، واليت بسنز بي وغيرها).

يشكل الخليج التجاري شبه مدينة جديدة داخل مدينة دبي بُنيت لتكون مجمعاً خاصاً للأعمال وتجارياً وسكنياً أيضاً كامتداد جديد لخور دبي ابتداءً من رأس الخور وحتى شارع الشيخ زايد.

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تعد المنطقة وجهة مثالية للمستثمرين، وتمكنت من الاستحواذ على المركز الثامن لأكثر المناطق طلباً لشراء الشقق في دبي وفق تقرير «بيوت.كوم» عن سوق عقارات دبي للنصف الأول 2019 وتمثل المنطقة المركز التجاري المركزي لدبي، تماماً مثل مانهاتن في نيويورك حيث توفر مجموعة من المرافق الراقية ونمطاً معيشياً سريعاً ومعاصراً في هذا الدليل للمنطقة يمكنك اكتشاف المنطقة بما تحتويه من شقق ومرافق وحدائق عامة ومحلات سوبر ماركت وغيرها.

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كشفت مصادر «البيان الاقتصادي»، عن تحضيرات تجري في الوقت الحالي، لتشييد ناطحة سحاب جديدة في الخليج التجاري، ورجحت أن تصل تكلفة المشروع إلى نحو مليار درهم. وأضافت أن البرج الجديد، سيستخدم للأغراض الفندقية والسكنية، ويتكون من 85 طابقاً ويتمتع بتصميم مبتكر ومعلماً يجذب الزوار من أنحاء المنطقة.

وأوضحت أن الفندق سيتوزع على طوابق البرج بين 1 و56، بينما تخصص أعلى 13 طابقاً للشقق الفاخرة مشيرة إلى أن الفندق يضم 200 غرفة، أما الشقق المفروشة، فعددها 350، ويبلغ عدد الشقق الفاخرة 290.