IQI تفتتح مكتباً جديداً في دبي وسط تفاؤل بازدهار سوق العقار

المصدر: دبي - البيان

تعد شركة IQI الأولى والرائدة في مجال العقارات العالمية في جنوب شرق أسيا والشرق الأوسط والتي بلغت مبيعاتها خلال 2019 حوالي مليار دولار أمريكي.

ومع توقعات بازدهار السوق العقاري في دبي، أعلنت الشركة اليوم عن افتتاح مكتباً جديداً في دبي، وهو الثاني لها بهدف تلبية الطلب المتزايد لذي يشهده سوق العقارات.

وشهد العام 2019 اندماجاً ناجحاً بين IQI و Juwai.com ، أكبر شركتين آسيويتين عاملتين في المجال العقاري واللتان تهدفان إلى تمكين مقيمي المنطقة للخروج من الحيز الإقليمي إلى العالمية. وأصبحت IQI Juwai أكبر مجموعة عقارية عالمية مدعومة تكنولوجيا في القارة الآسيوية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كاشف أنصاري قائلاً: "يأتي المستثمرون الآسيويون على قمة لائحة المشترين الأجانب الذين ابتاعوا عقارات في دبي. وعلى سبيل المثال، وبحسب البيانات الرسمية، فالصينيون والهنود يتفوقون على المستثمرين الآخرين من بريطانيا، وكندا، وروسيا.

"يمثل الاستثمار من آسيا كل عام حصة أكبر من إجمالي الاستثمار العقاري الأجنبي. ، فعلى سبيل المثال، كشفت بيانات Juwai IQI أن استفسارات المشترين الصينيين اليوم تتجاوز ثلاثة أضعاف الاستفسارات التي نتلقاها من المشترين الآخرين، مقارنة بالعام 2018.

وأضاف أنصاري: "من خلال عملياتنا في 15 دولة، نلحظ أن جميع المشترين أينما كانوا متحمسون اليوم لفرص الاستثمار المتاحة في دبي، حيث تغيرت عما كانت عليه قبل عام. لقد أبهرتنا مبادرات حكومة دبي، فلديهم من دون شك تأثيراً إيجابياً على طلب المشتري الأجنبي، خاصة مبادرة التأشيرة طويلة الأجل الجديدة. وتتماشى استراتيجيات الحكومة مع الخطة الخمسين للإمارات، والتي ستساعد قطاع العقارات على تحقيق أقصى استفادة قبل هذا الزخم الكبير قبل إكسبو 2020."

واستطرد أنصاري: "ترتبط صناعة السياحة في دبي ارتباطًا وثيقًا بالسوق العقاري، ففي العام 2019 ، استقبلت دبي أكبر عدد من السائحين والذي بلغ 16.73 مليون زائراً من كافة دول العالم. وكما هو الحال في الاستثمار في المجال العقاري، تمثل الهند سوق السياحة الأول وتأتي الصين أيضاً ضمن المراكز الخمسة الأولى. نحن متحمسون للتوسع في دبي، ونتوقع أن يتفوق السوق المحلي على الاتجاه العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة."

وقالت ديانا ماجاريو، العضو المنتدب لشركة IQI Properties دبي، والتي ستدير مكتب دبي الجديد: "لدينا كثير من التفاؤل بشأن ما سيحدث في السوق العقاري خلال العامين المقبلين، ونتوقع ازدياد طلب المشتري الآسيوي."

وأضافت: "توفر دبي أسلوب حياة جيد يتميز بسهولة الوصول للأماكن التي يبتغيها السائح، وبسهولة الإقامة، وبقوانين شفافة، وبالتمويل الميسر، وبحوافز المطورين، وبأسعار دخول ميسورة، إضافة إلى ما سيشمله معرض إكسبو 2020 من إثارة كبيرة متوقع معه الاستفادة من سوق العقارات المتعافي. إنه سوق للشراء لكل من يرغب في شراء عقار ما، وهناك زيادة ملحوظة على الطلب، بيد أن المشتري الآسيوي بدأ يؤمن بأن السوق في طريقه للتعافي ومن ثم فالوقت الحالي مناسب جداً للشراء."

وأضافت: "تخطط حكومة دبي لجذب المزيد من الزوار، ونعتقد أن هذا سيكون له آثار غير مباشرة على الاستثمار العقاري. وتعد دبي حالياً رابع أكثر مدن العالم للعام الخامس على التوالي يزورها السياح، بحسب مؤشر ماستركارد العالمي للوجهات العالمية للعام 2019."

يقع مكتب IQI Properties العقاري الجديد في مركز الزرعوني للأعمال في البرشاء.