1.8 مليار درهم أصول «الإمارات دبي الوطني ريت»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» أن صافي قيمة الأصول التابعة لها في تاريخ 30 نوفمبر 2019، بلغ 1,8 مليار درهم «502 مليون دولار»، فيما بلغت قيمة السهم الواحد 1,67 دولار، وذلك وفقاً للإفصاح الذي نشرته الشركة أخيراً على موقع «ناسداك دبي». كما أفادت الشركة في نفس الإفصاح بأن قيمة محفظتها بلغت في نفس التاريخ المذكور أعلاه 3,7 مليارات درهم «1 مليار دولار».

وفي سياق متصل، أفادت الشركة في إفصاح آخر نشرته عبر موقع «ناسداك دبي» بأنها بلغت المرحلة النهائية من المباحثات مع الجهات ذات الصلة والمساهمين بشأن استراتيجية إعادة الهيكلة والمراجعة، وأنها سترسل إشعاراً بمزيد من المعلومات إلى المساهمين غداً، كما ستدعوهم لحضور الجمعية العمومية غير العادية.