دبي وجهة الترفيه العائلي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

دبي هي الوجهة السياحية المفضلة للعائلات، ففيها تجد العائلات مبتغاها من الترفيه بما يلائم رغبات كل فرد من أفرادها صغيراً أم كبيراً، ومهما اختلفت أذواقهم واهتماماتهم وجنسياتهم.

فمدينة دبي هي وجهة تلبي التوقعات بل وتتجاوزها، حيث تعيش تجربةً فريدةً تبقى على الدوام من ذكرياتك العائلية لأجيال وأجيال.

يقتنص زائر دبي الفرصة ليستمتع بأجمل أوقات حياته، فيها تستطيع العائلات التمتع بتجربة الغطس وتحدي الجاذبية في أشهر الحدائق المائية في العالم.

ومن ثم الانتقال للاستمتاع بالتزلج على حلبات التزلج، وزيارة دور السينما .

حيث الشاشات العملاقة. ومن تسلق الجدران إلى ممارسة لعبة البولينغ، ومن زيارة أحواض السمك إلى القبة السماوية، ومن صالات المثلجات إلى بوفيهات الأطعمة، هناك العديد من الفعاليات العائلية التي تلبي جميع الأذواق.

برامج مميزة

وتقدم معظم المنتجعات الفندقية وسائل الإقامة في غرف عائلية ومتصلة، إلى جانب مسابح ونوادٍ مخصصة للأطفال تقدم برامج مميزة مليئة بالأنشطة الملائمة لأعمارهم، ومجموعة من المرافق تتضمن الـ إكس-بوكس والبلاي-ستيشن وآبل-تكنولوجي.

وعلى شواطئ المدينة التي تتميز بطبيعتها الرملية ونظافتها والأمان فيها، يستطيع الزائر التمتع بالرياضات المائية من ركوب الإطارات المائية والزوارق المطاطية الصغيرة إلى التزلج على الماء.

كما تشهد المياه الدافئة للخليج العربي تيارات مائية لطيفة، وأيضاً ضحالة المياه على طول الشاطئ نسبياً بمدّ منخفض تتمكن معه من المشي في الماء بسهولة لغاية 100 متر، حيث يبقى عمق المياه بقدر كاحل القدم فقط.

حدائق

إلا أن عشاق الماء الحقيقيون سيرغبون أيضاً بزيارة الحدائق المائية الرائعة بالمدينة. حيث يجدون متعة التشويق في مدينة أكوافينتشر في أتلانتس النخلة.

وحديقة وايلد وادي بالجميرا التي تناسب كافة الأعمار من الزوار.

كل ما يلزمك هو أن تكون بطول يزيد على 1.1 متر لتستمتع بتجربة القفز الرائع من «جميرا سكيرا» أو أن تأخذ أقصى ارتفاع على زلاجة «ليب أوف فايث».

أما للأطفال الصغار، فقد خُصص في كلتا الحديقتين المائيتين مناطق معينة فقط لهم، وهما يحتويان على دلو تغطيس وزلاجات إلزامية وإطارات تسلق.

كما يشكّل «سبلاش باد» في «ذا بييتش» مقابل جميرا بيتش ريزيدنس خياراً ممتازاً. كذلك يقع متنزه «لاغونا ووتر بارك» في قلب واحدة من أكثر بقاع الواجهة البحرية تميزاً «لامير».

حيث يتوسّط الإطلالات البانورامية وأُفُق دبي. ويتميز المتنزه المائي بأجواء شاطئية خلّابة تضفي السعادة على جميع أفراد العائلة على مدار الساعات التي يقضونها هناك.

وتجد العائلات المزيد من المتعة لمن يرغب في استكشاف الصحراء، والتي تقع على بعد دقائق فقط من مركز المدينة.

حيث يستمتع الجميع بمساعدة المكاتب السياحية المعنية بتأمين وسائل النقل في قيادة مركبات الدفع الرباعي، واعتلاء الكثبان الرملية والنزول عنها.

بالإضافة إلى ركوب الجمال، وحمل الصقور، والاستمتاع بالضيافة الإماراتية الأصيلة حال دعوتهم إلى بوفيه فاخر من الطعام والشراب.

لعب أطفال

يستطيع الأطفال الانطلاق بحريتهم أيضاً في الحدائق العامة الشاسعة الواقعة ضمن هذه المدينة، إلا أن العائلات سترغب بلا شك في زيارة كل من الحدائق الرائعة وهي الخور والممزر وزعبيل.

حيث تضم كل هذه الحدائق المناطق الاعتيادية للعب الأطفال، بالإضافة إلى وسائل الترفيه الأخرى مثل بحيرات الزوارق، وبرك السباحة.

ومسارات خاصة لقيادة الدراجات الهوائية. وتوفر قناة دبي المائية التي افتتحت عام 2016 مساحات ومرافق عامة ممتدة على 80 ألف متر مربع، إضافة إلى مسار للركض ممتد على 3 كلم وطريق للدراجات الهوائية يبلغ طوله 12 كلم.

برنامج حافل بالفعاليات الأسرية

يزخر البرنامج السنوي لمدينة دبي على مدار العام بفعاليات عالمية للعائلات والأطفال. وعلى سبيل المثال نذكر الدورة السنوية لسباعيات دبي للرجبي.

حيث ينطلق الأطفال دون سن 12 عاماً بحرية للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الممتعة في قرية الرجبي المخصصة فقط للأطفال.

كما تحصل العائلات على مدرج كامل مخصص لهم على طول الملعب، بالإضافة إلى بوابة خاصة للعائلات لدخول الاستاد.

وخلال مهرجان دبي للتسوق الذي ينظم سنوياً، يتم وضع برنامج من الفعاليات التي تناسب العائلات. كما يستقبل مدهش أصدقاءه في فصل الصيف.

حيث يعرض عالماً كاملاً من المرح للأطفال في عالم مدهش، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن بين أكثر الأحداث التي شهدتها دبي خلال موسم شتاء وربيع 2017، القرية العالمية، أكبر منتزه مفتوح في دبي مع مجموعة رائعة من الفعاليات الترفيهية والتسوق والاحتفالات.

وباستكمال موسمها الحادي والعشرين، سجلت القرية العالمية أعلى نسبة حضور لها على الإطلاق.

وتعتبر «دبي باركس آند ريزورتس» أضخم وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط، وتتكون من 3 منتزهات أساسية:

منتزه «موشنجيت دبي»، ومنتزه «بوليوود باركس دبي»، المستوحى من شخصيات الأفلام الهندية الأكثر شهرة.

بالإضافة إلى حديقة الألعاب المائية «ليجولاند ووتر بارك». ومنتزه «ليجولاند دبي» الذي يحتوي على أكثر من 15,000 نموذج تم تصميمها وبناؤها باستخدام 60 مليون قطعة من المكعبات.

أما منتزه «آي إم جي عالم من المغامرات» فهو أكبر منتزه داخلي في العالم.

ويستمتع الأطفال والعائلات بمشاهدة الحيوانات في حديقة سفاري دبي التي طال انتظارها.

والتي تقدم تجربة مثيرة للحياة البرية، وعين دبي في جزيرة بلوووترز، التي من المقرر أن تكون أكبر عجلة في العالم عند اكتمالها في عام 2020.