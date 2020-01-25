«بلازا بريميوم لاونج» تفتتح فرعًا بمطار دبي الدولي

افتتحت مجموعة «بلازا بريميوم لاونج» أكبر شبكة في العالم لصالات المطارات المستقلة مؤخراً فرعاً جديداً لها في مطار دبي ليرتفع عدد فروع الشركة في المنطقة إلى 6 فروع موزعة بين مطار أبوظبي (اثنان) والدمام والرياض وصلالة.

كما يعتبر هذا الفرع أحدث إضافة إلى الشبكة العالمية للعلامة التجارية التي تضم أكثر من 70 موقعًا في الصين الكبرى وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأوروبا والهند.

و تعد بلازا بريميوم لاونج دبي هي صالة المطار الوحيدة التي تقدم أربعة أجنحة عائلية بمساحة 10 أمتار مربعة تلبي احتياجات الأسر الكبيرة أو المجموعات الصغيرة، شاملة الخدمات المقدمة من قِبل فريق من الخدم متعددي اللغات الذين يتحدثون العربية والروسية والهندية والتاغالوغية والتركية.

إطلالات

وتقع الصالة في الطابق العلوي المطل على بوابتي المغادرة A2 وA3، وتبدو وكأنها شرفة كبيرة ذات أنوار طبيعية من الأسقف العالية للمطار.

وينعم النزلاء، أثناء تواجدهم بالصالة للراحة والاسترخاء، بإطلالات على ساحة المطار مع مشاهدة حركة المسافرين على الممرات أسفلهم.

وقد تم تصميم مساحة الصالة من خلال الاستعانة بعناصر تحاكي حركات موجات الصحاري والمحيطات مستحضرة بذلك المناظر الطبيعية البديعة الفريدة لمدينة دبي. بدايةً من مكتب الاستقبال.

حيث تزينه خلفية زرقاء بديعة تصور أفق مدينة دبي، بينما تستعرض الزوايا الدائرية السائدة في جميع الأنحاء فكرة الكثبان الرملية، أما عن الجدران فتحاكي حركة الرمال في مهب الريح.