تشاؤم الرؤساء التنفيذيين حيال آفاق النمو العالمي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

كشف استطلاع للرأي شمل 1581 رئيساً تنفيذياً لشركات كبرى تنتمي إلى 83 منطقة مختلفة حول العالم عن تصاعد معدلات التشاؤم بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي العام الحالي.

وأشار «الاستبيان السنوي للرؤساء التنفيذيين العالميين»، أجرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز إلى أن 53% من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية متشائمون حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري،.

حيث توقعوا أن تتراجع معدلاته، بينما توقع 24% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستبيان أن تظل مستويات النمو الاقتصادي العالمي في 2020 على ما كانت عليه في 2019.

في حين توقع 22% منهم فقط ارتفاع مستويات النمو خلال العام الجاري.

ويعد هذا المستوى من التشاؤم قياسياً في نتائج الاستبيان السنوي للرؤساء التنفيذيين العالميين، خاصة أن نتائج الإصدار قبل الماضي من الاستبيان.

والتي نُشرِت عام 2018، تضمنت مستويات قياسية من التفاؤل، حيث توقع 57% من الرؤساء التنفيذيين آنذاك ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لنتائج الاستبيان، أعرب 27% فقط من الرؤساء التنفيذيين عن شعورهم «بالثقة الشديدة» في احتمالات النمو في إيرادات الشركات التي يعملون بها.

وأفاد الاستبيان بوجود 15 خطراً اعتبرها الرؤساء التنفيذيون أهم المخاطر التي تهدد آفاق النمو الاقتصادي العالمي في 2020 تتضمنت الإفراط في الاهتمام بالجوانب التشريعية واللوائح المقيدة لحركة التجارة.

الشكوك السياسية «وكلاهما حصل على أصوات 35% من أصوات الرؤساء التنفيذيين»؛ الشك في وفرة المهارات الأساسية لدى العمالة «وحصل على أصوات 34% من أصوات الرؤساء التنفيذيين»؛ الصراعات التجارية «31%»؛ التهديدات القادمة من المواقع الشبكية؛ الشكوك السياسية؛ والسياسات الحمائية «30% لكل منهم»؛ تصاعد النزعة الشعبوية؛.

وسرعة التغيرات التقنية «31% لكل منهما»؛ التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية «26%»؛ زيادة الأعباء الضريبية «25%»؛ الشكوك بشأن النمو «24%»؛ وأخيراً التغير المناخي والأضرار البيئية الناجمة عنه؛ التقلبات في أسعار السلع.