«إيكونومست»: المبادرات تعزز تنوّع اقتصاد الإمارات

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أفادت «إيكونومست انتلجانس» بأن السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات تعزز توجهاتها القائمة على تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات بما في ذلك جذب التمويلات الأجنبية وغيرها من تمويل القطاع الخاص في الصناعة من أجل رصد أموال حكومية لجهود التنويع.

وأشارت إلى أن الإمارات طرحت في الآونة الأخيرة عدداً من المبادرات الناجحة لتعزيز موقعها السياحي على الساحة العالمية.

وعلى هذا الأساس طرحت أخيراً تأشيرة سياحية متعددة الدخول مدتها 5 سنوات. حيث تغطي التأشيرة جميع الجنسيات وتحل محل النظام الحالي الذي تسري بموجبه تأشيرة الدخول لمدة 90 يوماً فقط. ويهدف النظام الجديد إلى تشجيع المزيد من الزوار إلى الإمارات.

وتعزيز قطاعات السياحة والضيافة في الدولة، وتتزامن هذه الخطوة مع اقتراب معرض إكسبو 2020 الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة والذي يتوقع المنظمون أن يساعد في جذب 25 مليون زيارة خلال 2020 وزيادة في الطلب على الوظائف.