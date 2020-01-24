طيران الإمارات و إعمار تتصدران قائمة أفضل العلامات التجارية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت كلٌ من "طيران الإمارات" و"إعمار" مؤشر "يو جوڤ-YouGov" للعلامات التجارية الأفضل والأكثر موثوقية في الإمارات للعام 2019، حيث سجلتا 84.5 و80.5 نقطة على التوالي في التصنيف العام، بينما حقّقت علامة "إعمار" نمواً بلغ 0.9% على أساسٍ سنوي، وجاءت العلامة التجارية لـ "المراعي" ثالثةً بـ 77.5 نقطة، في القائمة التي لم تشهد أي تغيير في المراكز الخمسة الأولى مقارنةً بالعام الماضي، باستثناء علامة بنك الإمارات دبي الوطني التي تقدمت مرتبةً واحدةً إلى المركز الخامس.



وضمت القائمة أيضاً علامة "آيفون" من شركة "آبل" والتي حلت رابعةً بـ 76.1 نقطة، في حين جاء بنك الإمارات دبي الوطني خامساً بـ 74 نقطة.



وشهدت "نون.كوم"، عملاقة التجارة الالكترونية في الشرق الأوسط، تحسناً ملحوظاً في قوة علامتها التجارية وولاء عملائها، باحتلالها المرتبة العاشرة في القائمة، مسجلةً ارتفاعاً بواقع 7.1 نقطة إلى 43.9 نقطة على المؤشر الثاني الذي يُعني بتصنيف العلامات التي حققت أكبر صعودٍ في القائمة التي تصدرتها الخطوط الجوية الدولية الباكستانية.



ويتتبّع مؤشر "يوجوف" تصنيفات التأييد للعلامات التجارية باستخدام علامات التوصية، والتي يتم حسابها من خلال عملاء تلك العملاء عمّا إذا كانوا يوصون أصدقائهم أو معارفهم بالتعامل معها، أو خلافاً لذلك إمكانية تحذيرهم من التعامل معها.