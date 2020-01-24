الإمارات الأولى إقليمياً في النزاهة والشفافية

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

حافظت الإمارات على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها الدولة الأكثر نزاهة وشفافية والأفضل في مكافحة الفساد وفقاً لمؤشر مدركات الفساد 2019 الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية وصنّف الدولة 21 عالمياً ضمن 180 دولة.

وذكر التقرير أن الإمارات أزاحت الولايات المتحدة عن المركز 21 في تصنيف 2018 لتقتنصه الدولة في تصنيف 2019 وبذلك تتراجع أمريكا إلى المركز 23 وهي المرتبة التي اشتركت فيها مع فرنسا. ونالت الإمارات وفق التصنيف 71 نقطة وهي تعتبر الأفضل أداءً إقليمياً.

ويتضح تفوّق الإمارات في مؤشر مدركات الفساد من خلال ارتقاء ترتيبها ١٦ مركزاِ خلال ١٦ عاماً حيث حلّت في المركز 37 في 2003 والمركز 30 عام 2004 ثم صعدت إلى المرتبة 23 في 2018 وصولاً إلى 21 في 2019.

وعربياً حلت السعودية في المركز 51 وعمان 56 والأردن 60 والبحرين 77 والمغرب 80 والكويت 85 ومصر 106 والعراق 126 وليبيا 168 والسودان 173 واليمن 177 .

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