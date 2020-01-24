«موديز»: الإمارات تعزز إيجابية البنوك بالمبادئ الإرشادية للتمويل المستدام

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت مؤسسة «موديز لخدمات المستثمرين» أن مجموعة المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام، والتي أعلنتها حكومة الإمارات «الحاصلة على التصنيف الائتماني «Aa2» من «موديز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة» الأسبوع الماضي تعد بمثابة تطوير إيجابي وستجلب العديد من المزايا لبنوك الإمارات، ومن أهمها مساعدتها في فهم المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية، الاجتماعية والمؤسسية، والتي تؤثر في تصنيفها الائتماني.

ونشرت «موديز» أمس، تقريراً خاصاً عن المبادئ الجديدة، وأفادت في تقريرها أن المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والمؤسسية تعد أكثر أنواع المخاطر صلةً ببنوك الإمارات، وذلك بحكم تعرض بنوك الدولة بدرجة عاليةً للمخاطر البيئية نتيجة انكشافها غير المباشر على الظروف المناخية المحلية وقطاع الهيدركربونات. وأما فيما يخص المخاطر المتعلقة بالحوكمة الاجتماعية، فقد أكد التقرير أن مستواها في بنوك الإمارات يتفق مع تقييم «موديز» لهذه النوعية من المخاطر لدى البنوك العالمية.

وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام في الـ 15 من يناير الجاري، وذلك على هامش فعاليات «منتدى أبوظبي للتمويل المستدام»، الذي انعقد تحت مظلة «أسبوع أبوظبي للاستدامة». وأكد تقرير «موديز» أن المبادئ ستساعد اقتصاد الإمارات في التحول إلى نمط أكثر استدامة وتنوعاً، كما ستساهم في تقليل المخاطر الناجمة عن انخفاض الطلب العالمي على النفط، وستعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المخاطر الملموسة التي قد تنجم عن التغير المناخي.

وأوضح التقرير أن بنوك الإمارات، خاصة البنوك الكبيرة، نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق تقدم لافت في دمج مفاهيم الحوكمة البيئية، الاجتماعية والمؤسسية. فعلى سبيل المثال، أبرمت هيئات مصرفية تنتمي إلى القطاعين العام والخاص في الإمارات «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» بتاريخ الـ 25 من يناير، 2019.