4.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.6 مليارات درهم.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 590 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم و517 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3. وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 3.3 مليارات درهم، منها 120 رهن أراضٍ بقيمة 3.1 مليارات درهم و158 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 968 مليون درهم، ورهن في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 464 مليون درهم.