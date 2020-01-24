«عزيزي» تطلق مبادرة الزيارات للصينيين

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، ترحيبها بالمستثمرين الصينيين في دبي، من خلال طرح عرض خاص لهم بمناسبة العام الصيني الجديد.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع تزايد اهتمام المستثمرين الصينيين إزاء عقارات دبي، وفي إطار مبادرة أشمل أعلنت عنها الشركة مؤخراً لتنظيم رحلات للمستثمرين المحتملين والترتيب لاستضافتهم في دبي.

وتقدم عزيزي للمواطنين الصينيين حزمة زيارة كاملة مدتها 5 أيام و4 ليالٍ، وتشمل زيارات إلى الوجهات الأكثر شهرة في الإمارة.

إضافة إلى تنظيم جولات سياحية يرافقهم فيها مرشدون متخصصون. وستتولى الشركة إدارة عملية الحجز والإقامة بالكامل، وترتيب خيارات النقل، وتوفير المأكولات والمشروبات والمزيد من الخدمات الأخرى.

وكل ما يتعين على المستثمرين الراغبين بالاستفادة من البرنامج، التواصل مع المطور بالوقت المناسب، ليتولى الفريق المتخصص إكمال الترتيبات.

وتهدف عزيزي من هذه المبادرة إلى عرض مشاريعها العقارية العالمية المنتشرة في المواقع الرئيسية بدبي، إضافة إلى إطلاعهم على العديد من المعالم الرائعة في المدينة.