66.3 مليار درهم فائض الموازنة المجمّعة للدولة في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية، عن تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي بنحو 66.32 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بفائض قدره 65.99 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية.

وأظهرت البيانات وصول الإيرادات إلى 359.2 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بزيادة قدرها 3.47%، مقارنة بنحو 347.15 مليار درهم خلال الفترة المقارنة من العام 2018. وتوزعت الإيرادات بواقع 104.76 مليارات للربع الأول، و145.11 مليار درهم للربع الثاني، و109.33 مليارات للربع الثالث.

الإيرادات

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» التحليلي للبيانات، جاءت الزيادة في الإيرادات نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية.

وبعض الرسوم الأخرى بنحو 6.4% من 156.7 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 166.78 ملياراً بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019.

إضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بنحو 1.21% من 186.5 مليار درهم إلى 188.7 ملياراً، بينما انخفضت المساهمات الاجتماعية 5.44% من 3.87 مليارات درهم إلى 3.66 مليارات.

ووصل الإنفاق الجاري إلى 292.87 مليار درهم بزيادة 4.17%، عن نحو 281.15 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2018. وتوزع الإنفاق الجاري بنحو 105.9 مليارات للربع الأول، و94.49 ملياراً للربع الثاني، و92.4 ملياراً للربع الثالث.

وجاء الارتفاع في الإنفاق الجاري نتيجة زيادة الإنفاق على تعويضات العاملين (الرواتب) إلى 80.94 مليار درهم مقارنة بنحو 61.75 ملياراً، كما زاد الإنفاق على المنح إلى 14.79 ملياراً، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى 57.16 ملياراً.

إعانات مالية

وزاد الإنفاق على الإعانات المالية بنسبة 49.37% من 13.8 مليار درهم إلى 20.7 ملياراً.

ونما بند استخدام السلع والخدمات إلى 86.65 مليار درهم بزيادة 44.13% مقارنة بنحو 60.122 ملياراً، وصعد بند استهلاك رأس المال الثابت لنحو 3.62 مليارات بارتفاع 13.66% مقارنة بنحو 3.19 مليارات.

بينما انخفضت المصروفات الأخرى إلى 25.8 مليار درهم بانخفاض قدره 67% مقارنة بنحو 78.79 ملياراً.

أصول غير مالية

نما صافي إنفاق الاستثمار في الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي أو الاستثماري) بنسبة 50.45% من 22.47 مليار درهم إلى 33.8 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

، وتوزع بواقع 13.08 ملياراً في الربع الأول، و9.9 مليارات في الربع الثاني، و10.8 مليارات للربع الثالث.