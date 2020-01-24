«دبي للخدمات المالية» تناقش تطورات خدمات التدقيق

المصدر: دبي - البيان

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية أمس فرانك شنايدر، رئيس المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين.

حيث عقد اجتماع خاص تم تنظيمه لمدققي الحسابات المسجلين لدى السلطة وغيرهم من المعنيين بهذا القطاع.

وشارك شنايدر في حلقة نقاشية حملت عنوان «التطورات العالمية للرقابة على التدقيق»، وتناول خلاله عددًا من التطورات التنظيمية في مختلف مناطق الاختصاص.

والدور الرئيسي الذي يلعبه المنتدى في هذا الإطار.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية:

«سعدنا باستضافة فرانك شنايدر في الاجتماع، ما يعكس العلاقة القوية القائمة بيننا، لاسيما وأن السلطة تعتبر عضوًا فاعلاً في هذا المنتدى على مدار العقد الماضي».

وتشارك السلطة بفعالية في المنتدى وتسهم بشكل كبير في مهمته الرامية لخدمة المصلحة العامة إلى جانب جهوده الهادفة إلى تعزيز حماية المستثمرين من خلال تركيزه على تحسين جودة التدقيق على مستوى العالم.

وقال فرانك شنايدر، رئيس المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين:«كانت لقاءاتنا مع مختلف الأطراف ذات الصلة وما دار خلالها من مناقشات تتعلق بالعمل مع المنتدى.

فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل ذات الصلة للارتقاء بجودة التدقيق، مفيدة جداً».