راشد بن حميد يبحث فرص التعاون مع «اتصالات»

المصدر: عجمان - البيان

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مكتبه بالدائرة، معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات.

وعبدالعزيز حمد تريم مدير عام اتصالات بالمناطق الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، وبحث مع الوفد الزائر سبل توثيق أوجه التعاون المشترك مع اتصالات لتقديم أفضل الخدمات لكل مواطن ومقيم.

وأكد في مستهل الاجتماع أن كافة الجهات والدوائر والمؤسسات في دولة الإمارات تسير بخطوات واثقة في درب التحول الرقمي وتكاثف جهودها وتدعم بعضها البعض لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن شركة اتصالات تقدم خدمات مثالية لمتعامليها وتوظّف أحدث الابتكارات والوسائل التقنية للتسهيل على الجميع والوصول لكل فرد في أي مكان وأي وقت.

التحول الرقمي

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تسعى بشكل دائم ودؤوب لإقامة شراكات وطيدة مع المؤسسات الوطنية الكبرى في الدولة ومن بينها اتصالات.

وذلك بهدف إنجاز التحول الرقمي للخدمات البلدية بالتوازي مع التوجهات الحكومية الداعمة لخطط التحول نحو المستقبل الذكي.

واطلع خلال الاجتماع على خطة اتصالات للعام الحالي 2020 والساعية لتقديم أفضل الحلول المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.