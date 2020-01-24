50 دولة في القمة العالمية للاستثمار في الطيران بدبي

المصدر: دبي - البيان

بمشاركة أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، تقام فعاليات الدورة الثانية من «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بمدينة جميرا دبي».

حيث تضم قائمة الدول التي ستحضر القمة كلاً من بلجيكا، إيطاليا، أيرلندا، البوسنة والهرسك، البرازيل، الكاميرون، الصين، كازاخستان، جزر المالديف، المكسيك، بولندا، البرتغال، جنوب أفريقيا، أرمينيا، النمسا، الأردن، الكويت، الجزائر، وغيرها العديد من الدول.

وتنطلق القمة التي تنظم أعمالها الهيئة العامة للطيران المدني، يوم 27 إلى 29 يناير الجاري تحت شعار«تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار».

حيث سيخاطب الحضورَ من خلال الجلسات النقاشية عددٌ من المتحدثين والمتخصصين والعاملين في هذا المجال الحيوي.

فضلاً عن كبار رجال الأعمال، لمشاركة تجاربهم وخبراتهم، واستقراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والفرص الكامنة في قطاع الطيران والنقل الجوي.

متحدثون رسميون

وتضم قائمة المتحدثين الرسميين مسؤولين وشخصيات اقتصادية مهمة، أبرزهم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة.

والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والكابتن يحيى البلوشي مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران، وعادل مارديني الرئيس التنفيذي لشركة جيتكس.

وأليكس لي أخصائي استثمار المطارات مؤسسة التمويل الدولية، البنك الدولي، وراجيش أرورا المدير التنفيذي لمطارات GMR، وراميش سيدامبي الرئيس التنفيذي للعمليات سوق دبي الحرة، وسونيا ستراند نائب الرئيس هانيويل.

استراتيجيات الاستدامة

وتتضمن أجندة اليوم الأول للقمة جلستين للوزراء، ورؤساء هيئات النقل بعنوان «قادة الطيران العالميون: رؤية واستراتيجيات النمو والاستدامة لطيران أفضل».

كما تنظم القمة عدداً من الجلسات الحوارية، ومنها جلسة حوارية بعنوان «عوامل نجاح شركات الاستثمار في المطارات».

وجلسة تحت عنوان «كيفية توجيه ودفع المزيد من الاستثمارات في مجال الطيران»، بالإضافة إلى جلسة تحمل عنوان «قيادة الاستثمار في قطاع الطيران، والتحديات المستقبلية».

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات تتمتع بمؤهلات فريدة، تتكامل وتتناغم عبر إماراتها السبع، ما يجعل منها مكاناً مثالياً لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع صناعة الطيران والنقل الجوي، حيث تعتبر الإمارات من الدول الريادية في هذا المجال، ويتمثل ذلك في الحضور الدولي الكبير لفعاليات القمة.