«دبي للسياحة» تُنظّم نشاط بيوت العطلات

المصدر: دبي - البيان

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عن القرار الإداري رقم (1) لسنة 2020 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط بيوت العطلات في الإمارة.

ويهدف إلى توضيح التشريعات التنظيمية لمشغلي بيوت العطلات والملّاك الذين يرغبون في الحصول على رخص بيوت العطلات في دبي.

ويأتي القرار الجديد بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات بهدف تنويع خيارات الضيافة في دبي، وكذلك تعزيز التنافسية من خلال عمليات تشغيلية آمنة تتسم بالشفافية.

وبهذا الخصوص ستصدر «دبي للسياحة» قريباً الدليل الإرشادي التفصيلي الذي سيحتوي على المتطلبات الفنية والإرشادات والممارسات، كما يوضح كيفية إدارة بيوت العطلات والحصول على الترخيص والاحتفاظ به، وكذلك معرفة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمطوّرين والمشغّلين والملّاك.

خيارات الإقامة

وقال خالد بن طوق، المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في «دبي للسياحة»: «شهد قطاع بيوت العطلات في دبي نمواً خلال الأعوام القليلة الماضية مدعوماً بزيادة الطلب على مجموعة من خيارات الإقامة المتنوعة التي تناسب مختلف فئات الزوار وتلبي احتياجاتهم.

وقد أدركت «دبي للسياحة» أهمية هذا النشاط مع تزايد الطلب عليه، لتؤكد التزامها بتعزيز خيارات الإقامة.

وبالتالي جذب المزيد من الزوار، وتعزيز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة عالمياً وأكثرها زيارة.

وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية السياحية 2022-2025 المستمدة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تصنيفات شاملة

وأضاف: إن القرار الإداري الجديد يؤكد لشركائنا في هذا القطاع الحيوي أننا نتخذ كل ما من شأنه تنظيم العمليات التشغيلية لبيوت العطلات، وطرح تصنيفات شاملة، مع وجود إجراءات تدقيق صارمة تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية لزيادة التنافسية والأمان والشفافية والمعايير القياسية.

ونحن مستمرون في تواصلنا مع شركائنا في القطاع لضمان توضيح وتبسيط الإجراءات والمتطلبات التشغيلية لهذا النوع من الإقامة. وباعتبارنا الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم قطاع بيوت العطلات.

فإننا نوجه دعوتنا لجميع المشغّلين والمطوّرين بضرورة مشاركتنا ما لديهم من تحديات حتى نتمكن من تعزيز جهودنا المشتركة لمواجهتها، وكذلك استعراض خيارات الإقامة المتنوعة المتاحة في دبي للجمهور المستهدف.

نمو سنوي

ومنذ السماح بإدارة بيوت العطلات عام 2015 شهد القطاع نمواً 42% على أساس سنوي، وارتفع عدد الوحدات المؤجرة من 4738 وحدة في 2018 إلى 7005 وحدات في عام 2019، ومع اقتراب موعد «إكسبو 2020 دبي» الذي سيشهد رقماً قياسياً في أعداد الزوار الذين سترحب بهم دبي، فإن «دبي للسياحة» تتوقع زيادة عدد ملّاك العقارات الذين سيوجهون استثماراتهم نحو نشاط بيوت العطلات.