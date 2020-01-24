«طيران الإمارات» و«إعمار» تتصدران أفضل العلامات في الدولة

المصدر: دبي - البيان

تصدرت كلٌ من «طيران الإمارات» و«إعمار» مؤشر «يو جوڤ» للعلامات التجارية الأفضل والأكثر موثوقية في الإمارات لعام 2019 حيث سجلتا 84.5 و 80.5 نقطة في التصنيف العام .

بينما حقّقت علامة «إعمار» نمواً 0.9% على أساسٍ سنوي، وجاءت العلامة التجارية «المراعي» ثالثةً بـ 77.5 نقطة في القائمة التي لم تشهد أي تغيير في المراكز الخمسة الأولى مقارنةً بالعام الماضي.

باستثناء "الإمارات دبي الوطني" التي تقدمت مرتبةً واحدةً إلى المركز الخامس. وضمت القائمة «آيفون» من «آبل» والتي حلت رابعةً بـ 76.1 نقطة في حين جاء "الإمارات دبي الوطني" خامساً بـ 74 نقطة.

وشهدت «نون.كوم»، عملاقة التجارة الالكترونية إقليمياً، تحسناً ملحوظاً في قوة علامتها التجارية وولاء عملائها، باحتلالها المرتبة العاشرة في القائمة، مسجلةً ارتفاعاً بواقع 7.1 نقاط إلى 43.9 نقطة على المؤشر الثاني الذي يُعني بتصنيف العلامات التي حققت أكبر صعودٍ في القائمة التي تصدرتها الخطوط الجوية الدولية الباكستانية.